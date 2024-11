O MOTO1000GP retorna a Goiânia (GO), nos dias 9 e 10 de novembro para o GP Pirelli, última prova antes da grande final da temporada. O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade já realizou etapas da temporada no Autódromo Internacional Ayrton Senna em abril e julho.

As atividades oficiais de pista da sétima etapa começam na sexta-feira (8), com as sessões de treinos livres. No sábado (9), serão realizados os treinos classificatórios e as primeiras corridas do fim de semana. Já no domingo (10), os pilotos disputam as corridas que encerram a rodada dupla do GP Pirelli.

O circuito tem 3.835 metros, com seis curvas para a direita e quatro para a esquerda, além da reta mais longa entre as pistas em território brasileiro, com aproximadamente um quilômetro de extensão. O Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu etapas do MotoGP em 1987, 1988 e 1989. O GP Pirelli ocorre em meio à expectativa de que o evento retorne a Goiânia a partir de 2026.

“É uma pista muito segura, bastante técnica, com excelente asfalto, a maior reta entre os circuitos do país e curvas de alta velocidade. O circuito certamente proporcionará disputas incríveis e muita adrenalina, tanto para os pilotos quanto para os fãs da motovelocidade. É sempre muito gratificante realizar etapas em um circuito com tanta tradição no esporte a motor, especialmente na motovelocidade”, pontua Marcus Vinícius Tucano, diretor de provas do MOTO1000GP.

INGRESSOS E CREDENCIAIS

Os ingressos para o GP Pirelli já estão disponíveis no Sympla, com preços a partir de R$15,00. Há ingressos para arquibancada, credencial Club GP Paddock, credencial Club GP VIP e credencial Paddock. As credenciais Club GP Paddock e Club GP VIP adquiridas antecipadamente garantem um boné oficial do campeonato.

A novidade para esta etapa são os Combos Família, que oferecem quatro credenciais com valores especiais. O GP Pirelli contará com 13 corridas, distribuídas entre sábado (9) e domingo (10). Além disso, todos os motociclistas presentes no circuito no domingo poderão participar de um moto passeio na pista, desde que estejam equipados com capacetes. A atividade ocorrerá no intervalo das competições.

O MOTO1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O campeonato conta com o patrocínio da Yamaha, Motul, Pirelli e LS2, e o apoio da Revista Duas Rodas e da plataforma Motorsport.com, que transmite a categoria ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

