Jorge Martín está muito perto de se tornar campeão de MotoGP na temporada de 2024. O GP da Malásia foi o impulso final para suas aspirações, pois ele venceu a corrida sprint no sábado, na qual Pecco Bagnaia, seu principal rival pelo título, caiu, e foi o segundo na corrida principal no domingo, minimizando os riscos após o incrível duelo pela vitória que teve com o italiano nas primeiras voltas.

Assim, o espanhol não conseguiu conquistar o título em sua primeira chance definitiva para conquistar o troféu, mas terá uma chance muito melhor no segundo.

Ele já pode ser campeão antes do último domingo do ano e conquistar sua primeira coroa da MotoGP no sábado da rodada final, que não será realizada em Valência devido as tempestades e enchentes que vitimaram mais de 150 pessoas. A grande final acontecerá em Montmeló, no Circuito de Barcelona-Catalunha.

A primeira coisa que você precisa saber é que, após o GP da Malásia, a diferença entre Martín e Bagnaia é de 24 pontos a favor do piloto da Pramac. Em Barcelona, como sempre, haverá 37 pontos em jogo, 12 pela vitória na corrida de velocidade e 25 pela vitória na corrida longa no domingo.

A matemática para Martín é clara: ele será campeão na sprint se tirar mais dois pontos de Bagnaia. E o fato é que, se eles estiverem empatados com 25 pontos no domingo, ele não conseguirá diminuir a diferença.

Isso ocorre porque, se houvesse um desempate por pontos iguais, o piloto com mais vitórias na corrida principal seria beneficiado, e Bagnaia vence nessa seção por 10 a 3. A principal delas é que ele levará o título antecipadamente se vencer. Se não vencer, ele terá de contar com a posição em que seu rival da Ducati terminar.

Cenários para Martín levar o título no sábado

Posição de Martín para ser campeão na sprint Bagnaia precisaria acabar em 1º Qualquer posição 2º 3º ou pior 3º 5º ou pior 4º 6º ou pior 5º 7º ou pior 6º 8º ou pior 7º 9º ou pior 8º 10º ou pior

Todas essas combinações permitiriam que Martín ganhasse dois pontos de Bagnaia na sprint em Montmeló.

Relembrando que o formato de pontos das corridas curtas da MotoGP concede um total de 12 pontos ao vencedor, nove ao segundo colocado, sete ao terceiro, seis ao quarto, cinco ao quinto, quatro ao sexto, três ao sétimo, dois ao oitavo e um ao nono (metade dos pontos do sistema de corridas longas).

Para Martin não valeria nenhum resultado em que terminasse em nono ou pior, independentemente de como Bagnaia terminasse. Para ser campeão, ele terá de terminar entre os 8 primeiros. E se ele vencer a corrida sprint, a batalha pelo troféu terminará instantaneamente, já que, na melhor das hipóteses, seu rival perderá três pontos em relação a ele (se terminar em segundo).

