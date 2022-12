Abbate e Nino correm na final da Copa HB20 em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Neste final de semana em Interlagos, o piloto Raphael Abbate deixa a função de coach para vestir o macacão e dividir o comando do carro #18 com o piloto Daniel Nino. Ambos disputam a vitória na categoria PRO na grande final da temporada 2022 da Copa Shell HB20.

"O Rapha foi meu coach o ano todo e decidimos na última etapa dividir o carro para celebrar o sucesso da nossa parceria," completou Daniel Nino.

"Só tenho a agradecer o convite do Daniel pela confiança de estar junto com ele nesta temporada. Dividir o carro com ele será uma experiência muito bacana que vai contribuir muito no desenvolvimento dele como piloto", finaliza Raphael Abbate.

A programação da final da Copa Shell HB20 tem início nesta quinta-feira (08) com os primeiros treinos livres, na sexta-feira (09) acontece o classificatório e no sábado (10) a corrida um. A final da temporada 2022 acontece no domingo (11) com a largada da corrida dois a partir das 16h00. O Motorsport.com transmite as corridas ao vivo.

