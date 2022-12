CUPRA competirá com ABT na Fórmula E a partir de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A CUPRA associou-se à ABT para competir na Fórmula E a partir de 2023, marcando o regresso da fabricante alemã ao campeonato 100% elétrico.

A marca espanhola faz sua estreia na Fórmula E ao lado da equipe, que perdeu a temporada 2021-2022 devido à saída da Audi da categoria.

Nos últimos anos, a CUPRA concentrou a grande maioria dos seus projetos de corrida no setor elétrico, desenvolvendo o primeiro carro de corrida 100% elétrico do mundo, mais conhecido como e-Racer, usado no FIA ETCR.

É neste campeonato que a equipe se sagrou pela segunda vez campeã geral, continuando a sua presença vitoriosa no difícil e complicado mundo das corridas elétricas.

A adesão à Fórmula E representa, portanto, um passo em frente para os interesses da CUPRA neste momento, já que esta categoria de monopostos é, sem dúvida, a competição mais reconhecida a nível mundial em termos de carros elétricos.

Os pilotos, que vão defender as cores da ABT CUPRA na sua primeira campanha na Fórmula E, serão o holandês Robin Frijns e o suíço Nico Müller, que já estavam contratados antes do anúncio da parceria. A Mahindra Racing fornecerá powertrains para a equipe.

ABT Cupra racing livery Photo by: Cupra

“A corrida está no DNA da CUPRA e vamos para vencer,” disse Wayne Griffiths, CEO da CUPRA. “É o momento certo para dar o próximo passo e ingressar na maior competição de automobilismo elétrico do mundo, e mal posso esperar para ver a equipe ABT CUPRA de Fórmula E competindo no coração de algumas das cidades mais icônicas do mundo.

“A Fórmula E é uma plataforma única de automobilismo para os principais fabricantes automotivos do mundo criarem emoções e continuarem a provar que o automobilismo elétrico não é chato, mas anda de mãos dadas com o desempenho extremo”, acrescentou Griffiths.

A CUPRA e a ABT já trabalharam juntas na Extreme E, e ambas as marcas são pioneiras no mundo das corridas elétricas.

A ABT alcançou o topo da Fórmula E, tendo conquistado o campeonato de pilotos em 2017-2018 e o campeonato de construtores na temporada 2016-2017, sucesso que espera repetir com a CUPRA.

ABT Cupra racing livery Photo by: Cupra