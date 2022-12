Cattucci mira o título da Copa HB20 em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O autódromo de Interlagos recebe neste final de semana a jornada decisiva da temporada de 2022 da Copa Shell HB20. E Alberto Cattucci, atual campeão do certame, segue vivo na disputa pelo seu bicampeonato pela Shell e terceiro da principal apoiadora dos esportes a motor no mundo na categoria.

Com 197 pontos e na terceira posição do campeonato, Cattucci precisa de uma etapa perfeita para conquistar mais um título da classe Pro. O piloto Shell precisa vencer as duas baterias e torcer contra os irmãos Reis, para tirar desvantagem de 33 pontos para o líder. Se considerar os descartes, a diferença que Cattucci precisa tirar para se tornar campeão é menor, apenas 24 pontos.

A etapa em Interlagos começa na quinta-feira com treinos livres. Na sexta o treino classificatório define as posições de largada para a corrida 1 que acontece no sábado. A temporada recebe a bandeira quadriculada no domingo com a última bateria do ano.

"Reta final da temporada, última etapa da temporada. Matematicamente ainda estamos na disputa, mas as três quebras e um abandono me prejudicaram muito. Com os descartes estamos há 24 pontos atrás do líder e 14 atrás do segundo, sem os descartes a diferença é um pouco maior", disse.

"Vamos buscar uma ótima etapa, repetir em Interlagos a pole, melhor volta e corrida. Estamos todos sem lastro para essa etapa, o que deixa a disputa mais próxima. Vou em busca de vencer as duas corridas e depois pensar nas contas para o título".

A Copa Shell HB20 tem transmissão do Motorsport.com.

Cronograma Copa Shell HB20 - Interlagos

Quinta-feira, 08 de dezembro:

07:25 a 08:25 - Shakedown

09:50 a 10:15 - Treino Livre 1

11:50 a 12:15 - Treino Livre 2

14:00 a 14:25 - Treino Livre 3 (Duplas)

Sexta-feira, 09 de dezembro:

07:00 a 07:25 - Treino Livre 4

11:45 a 12:25 - Classificação

Sábado, 10 de dezembro:

16:30 - Corrida 1(25 minutos +1 volta)

Domingo, 11 de dezembro

16:23 - Corrida 2(25 minutos +1volta)

