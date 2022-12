FIA dobra limite de custos da F1 para corridas sprint em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A FIA anunciou que dobrará o limite de custo das equipes para corrida sprint da temporada de 2023 da Fórmula 1, mas abandonou as isenções por danos causados por acidentes.

Desde a introdução das corridas de velocidade em 2021, as equipes receberam espaço adicional no limite do orçamento para compensar a corrida extra na pista, além de receber um subsídio de acidente para incidentes graves nos eventos de sábado de 100 km. O assunto é motivo de debate entre as equipes, a F1 e a FIA há algum tempo.

Isso freou a expansão planejada do formato de corrida sprint para seis eventos em 2022, uma vez que as equipes não chegaram a um acordo sobre um valor maior e seus pagamentos subsequentes, com um dos times supostamente buscando um aumento no limite de orçamento de $5 milhões em troca de sua aprovação.

Mas após a última reunião do Conselho Mundial de Automobilismo em Bolonha esta semana, a FIA anunciou que dobrará o valor do subsídio para eventos sprint nos próximos dois anos.

Atualmente, cada equipe recebe um subsídio adicional de $150.000 no limite do orçamento, bem como um subsídio adicional de $100.000 por carro para danos causados por acidentes sofridos durante uma sprint, que pode aumentar se o custo for superior a $100.000.

As equipes agora receberão $300.000 adicionais por fim de semana de corrida sprint a partir de 2023, mas não haverá mais ajustes para danos causados por acidentes devido ao aumento da rede de segurança.

Nesta quarta, a F1 anunciou os locais para as seis corridas curtas de 2023, marcando uma expansão do formato de três eventos por temporada nos últimos dois anos para seis. Baku, Red Bull Ring, Spa, COTA, Losail e Interlagos sediarão as sedes.

“O Conselho Mundial também aprovou várias atualizações e esclarecimentos para os Regulamentos Financeiros de 2023 e 2024, incluindo um aumento do valor do subsídio de perda para cada sessão de Sprint de US$150 mil para US$300 mil a partir de 2023 e a eliminação de qualquer ajuste subsequente para danos causados por acidente durante as sessões de Sprint”, dizia o comunicado da FIA.

O WMSC também confirmou que haveria melhorias de segurança para os arcos superiores a partir de 2024, algo que foi instigado após a batida de Zhou Guanyu no início do GP da Inglaterra em julho. Mudanças já foram feitas para 2023 por meio de ajustes nos testes de homologação, mas haverá um “aumento significativo na resistência exigida dos aros de rolamento” a partir de 2024, segundo a FIA.

“Essas atualizações significam que as cargas de teste são aplicadas mais horizontalmente para exigir uma melhor fixação do aro à estrutura do chassi”, diz o comunicado.

