Copa HB20 anuncia calendário de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 anunciou neste sábado o calendário para a temporada de 2023. O campeonato do próximo ano começa nos dias 1º e 2 de abril em Goiânia e termina nos dias 16 e 17 de dezembro em Interlagos.

Serão ao todo oito etapas, na maioria delas em conjunto com a Stock Car. A única exceção é a sexta rodada, com local ainda a definir, podendo ser nos dias 14 e 15 de outubro.

Leia também: Stock Car anuncia praças de calendário da temporada 2023

A segunda e quinta rodadas acontecerão no Rio Grande do Sul, mas ainda sem a definição do circuito. Brasília, que em tese é o local da penúltima etapa, ainda não está confirmada, já que o autódromo ainda está em reforma.

Confira o calendário

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: