Em meio a um clima chuvoso, a Porsche Cup Brasil realizou neste sábado (03) os 500km de Interlagos, última prova da temporada 2022. E em uma prova movimentada sob pista molhada, encerrada por tempo por causa das condições adversas, Cristian Hahn e Diego Nunes foram os vencedores, na geral e na Carrera Cup.

Enzo Elias / Adroaldo Weisheimer e Fran Lara / Lucas Salles / Rafael Suzuki completaram os três primeiros. Já entre os pilotos da Sprint Challenge, a vitória foi do trio Ricardo Fontanari / Matheus Iorio / Christian Fittipaldi.

Devido à forte chuva, os procedimentos de largada foram atrasados em cerca de 20 minutos, com a corrida começando oficialmente próximo das 15h30. Mas com a grande quantidade de água na pista, as três primeiras voltas aconteceram sob safety car, antes da direção de prova dar bandeira verde.

Com isso, começaram as disputas. Enquanto Neugebauer e Cris Hahn abriam na frente, Salles, Ramos e Salas vinham na sequência, brigando pela terceira posição. Enquanto Salles entrava nos boxes assim que abria a janela, Hahn atacava Neugebauer para assumir a liderança.

E logo mais problemas para os poles Neugebauer / Zonta. Enquanto caçava Hahn, Werner acabou atacando muito forte a zebra, rodando e terminando com um furo no pneu traseiro. Minutos depois, Giaffone / Barrichello passaram pelo mesmo drama. E, incrivelmente, com Zonta a bordo, o carro #8 passou novamente pelo mesmo problema, no mesmo pneu, cerca de 20 minutos depois.

Quando a prova chegada à 30ª volta, de 117 previstas (ou 4h30 minutos de duração), era Elias quem liderava, abrindo 14s para Müller / Sanchez / Abreu, enquanto Campos / Losacco / Maurício, Hellmeister / Mauro e Cifali / Bragantini completavam o top 5.

Com a chuva indo e vindo, a pista se mantinha em condições pouco ideais. Na volta 34, Sanchez perdeu a traseira do carro e tentou segurar ao máximo, mas acabou rodando na grama, conseguindo voltar sem problemas ao evitar uma batida na barreira. Pouco depois, mais um pneu traseiro direito estourando, com Nunes / Hahn.

Na segunda posição enquanto Campos não fazia sua parada, a dupla Weisheimer / Elias teve um susto, com o primeiro indo para a grama, permitindo uma aproximação de Dirani / Paludo.

Com a corrida se aproximando da metade, a chuva voltou a cair com força sobre o autódromo. Na 59ª volta, tivemos a conclusão do primeiro estágio da prova, que também distribui pontos.

A vitória desta primeira etapa ficou com Cris Hahn e Diego Nunes, com Gui Salas e Alceu Feldmann em segundo. Em terceiro, e como os melhores da Carrera Rookie, Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer. Marcelo Hahn e Allan Khodair foram os quarto colocados, vencendo na Carrera Sport.

Na Sprint Challenge, deu Nelson Marcondes e Renan Guerra, em 19º, seguido de Sérgio Ramalho e Josimar Júnior, vencedores na Sprint Sport, enquanto Sadak Leite e Fábio Carbone, em 23º, triunfaram na Sprint Rookie.

O início da segunda metade da prova foi caótico. Com a luz desaparecendo e chuva caindo sem parar, as condições da pista ficaram mais adversas que nunca. E o maior problema veio para os líderes do campeonato. Com Feldmann a bordo, o #1 desligou na subida do café, levando ao acionamento do SC.

Salas respondeu rapidamente entrando na pista com o carro reserva mas, pelo fato de Alceu não ter conseguido voltar aos boxes, essa troca não contou como pit stop obrigatório, complicando a vida dos líderes da Carrera Cup.

A prova foi retomada pouco depois, e tivemos uma sequência de pilotos escapando e rodando, como Neugebauer. Mas um novo abandono, agora de Paulo Sousa, Galid Osman e Bia Figueiredo, levou a mais uma intervenção do SC, na volta 74.

Com a manutenção da chuva, a direção de prova optou por encerrar a prova por tempo, com 4h30min, na 110ª volta de 117 previstas. Mas, essa decisão vem com uma obrigação para os pilotos: realizar os cinco pit stops determinados pelo regulamento.

Com isso, a vitória ficou com Cristian Hahn e Diego Nunes que, ainda por cima, conquistaram o título Endurance da Carrera Cup. Em segundo, Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer, vencedores na Carrera Rookie, seguidos de Fran Lara, Lucas Salles e Rafael Suzuki, que triunfaram na Carrera Sport.

Entre os pilotos da Sprint Challenge, Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi foram os vencedores. Na Sprint Sport, Josimar Júnior e Sérgio Ramalho triunfaram, enquanto Sadak Leite e Fábio Carbone levaram a melhor na Sprint Rookie.

Confira o resultado final dos 500km de Interlagos da Porsche Cup:

1 – #26 D.NUNES / C.HAHN – CAR

2 – #73 E.ELIAS / A.WEISHEIMER - CAR R

3 – #70 F.LARA / L.SALLES / R.SUZUKI - CAR S

4 – #17 A.ABREU / M.MULLER/ L.SANCHEZ - CAR R

5 – #80 R.PIZII / R.ZIEMKIEWICZ / G.CASAGRANDE - CAR S

6 – #116 M.HAHN / A.KHODAIR - CAR S

7 – #77 P.AGUIAR / F.HORTA / W.FREIRE - CAR S

8 – #888 L.PIRES / B.GRESSE / V.MEIRA - CAR R

9 – #88 G.FRANGULIS / C.RAMOS - CAR S

10 – #99 J.GIASSI / N.COSTA – CAR

11 – #7 M. PALUDO / D. DIRANI – CAR

12 – #8 R.ZONTA / W.NEUGEBAUER – CAR

13 – #87 A.HELLMEISTER / JP MAURO / N.MONTEIRO - CAR R

14 – #33 R.MAURICIO / G.LSACCO / B.CAMPOS - CAR R

15 – #121 J.BARBOSA / J.GONCALVES - CAR R

16 – #85 S.CAMARA/MENOSSI/BOESEL - CAR S

17 – #3 R.BARRICHELLO / F.GIAFFONE - CAR S

18 – #44 S.MORENO / G.FARAH - CAR R

19 – #25 P.SOUSA / G.OSMAN - CAR R

20 – #34 M.IORIO / C.FITTIPALDI / R.FONTANARI – CHA

21 – #9 C.COLLET/E.GUEDES/C.AMBROSIO - CAR R

22 – #199 R.GUERRA / N.MARCONDES – CHA

23 – #777 S.RAMALHO / J.JUNIOR - CHA S

24 – #555 A.DARWICH / S.JIMENEZ – CHA

25 – #66 F.CARBONE / S.LEITE - CHA R

26 – #14 GAIDZINSKI / ABOULTAIF / ROBE - CHA R

27 – #145 C.RENAUX / L.RAZIA / P.COSTA – CHA

28 – #74 P.CIFALI / A.BRAGANTINI JR - CHA R

29 – #1 G.SALAS / A.FELDMANN – CAR

30 – #002 J.DINARDI / Y.ALVES - CHA R

VÍDEO: Veja como foram os 500 km de Interlagos da Porsche Cup:

