A Copa Shell HB20 realizou na manhã deste sábado (24) o treino de classificação para a etapa de Santa Cruz do Sul, a quinta da temporada. Quem se deu melhor foi a dupla do carro #77: Beto Cavaleiro e Bernardo Cardoso que conquistaram a pole position na Pro. O líder do campeonato, Leonardo Reis conseguiu o segundo melhor tempo.

Na categoria Elite, a pole ficou com Felipe Pick com a marca de 1m43s458. O líder, Léo Rufino, será o terceiro no grid. Já na Super, Victor Andrade cravou o melhor tempo ao fazer 1m44s612, enquanto o líder da categoria João Bortoluzzi começa em P3.

Grid de largada

PRO

1 77 BETO CAVALEIRO/BERNARDO CARDOSO PRO I 1:42.643 2 293 LEONARDO REIS PRO I 1:42.978 3 72 LUCIANO VISCARDI /THIAGO RIBERI PRO I 1:43.278 4 808 ALBERTO CATTUCCI PRO I 1:43.482 5 301 RAFAEL REIS PRO I 1:43.556 6 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO I 1:43.601 7 15 BRUNO TESTA PRO I 1:43.636 8 18 DANIEL NINO PRO I 1:43.709 9 97 LUIS SENA JR PRO I 1:43.814 10 6 EDUARO FUENTES/FERNANDO JR PRO I 1:43.926 11 42 ROGERIO CRUZEIRO /JOÃO VIEIRA PRO I 1:44.175 12 125 GIOVANI PICK PRO I 1:44.322 13 299 FRANCISCO MEIRELES PRO I 1:44.496 14 343 CHRIS BORNEMANN PRO I 1:44.621 15 777 RODRIGO BARONE /DIEGO VALLINI PRO I 1:44.972

ELITE

1 124 FELIPE PICK ELITE I 1:43.458 2 107 ERNANI KUHN ELITE I 1:43.600 3 111 LEO RUFINO ELITE I 1:43.814 4 12 BRUNO PIEROZAN ELITE I 1:44.197 5 41 LUCAS BORNEMANN ELITE I 1:44.671 6 27 PEDRO PERDONCINI /ROMULO MOLINARI ELITE I 1:44.671 7 116 ARTHUR SCHERER ELITE I 1:44.891 8 21 MARCUS INDIO ELITE I 1:44.956 9 5 EDGAR COLAMARINO ELITE I 1:45.106 10 19 ENZO GIANFRATTI ELITE I 1:45.180 11 23 THALINE CHICOSKI ELITE I 1:45.335 SUPER 1 22 VICTOR ANDRADE SUPER I 1:44.612 2 88 AGOSTINHO ARDITO /VITO ARDITO SUPER I 1:44.653 3 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER I 1:44.979 4 4 AUGUSTO FREITAS SUPER I 1:45.117 5 199 VINICIUS BORTOLOZZO /GUSTAVO BORTOLOZZO SUPER I 1:45.131 6 147 THIAGO LOPES SUPER I 1:45.292 7 206 THIAGO FREITAS SUPER I 1:45.294 8 48 RAFAEL VELHO SUPER I 1:45.363 9 84 THIAGO SANSANA SUPER I 1:45.607 10 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER I 1:45.674 11 11 DIEGO PERONI SUPER I 1:46.257 12 16 LEONARDO MARTINS SUPER I 1:46.287 13 33 EDUARDO DORIGUEL /LUIZ DORIGUEL SUPER I 1:46.481 14 26 SILVIO GATÃO SUPER I 1:46.985 15 17 THIAGO RIZZO SUPER I 1:47.234 O Motorsport.com transmite ao vivo a corrida 1 da etapa de Santa Cruz do Sul da Copa HB20.