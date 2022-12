Copa HB20: Classificação final de 2022 e o novo carro para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A quarta temporada da Copa HB20 chegou ao final em Interlagos e coroou três novos campeões. Leonardo Reis na Pro, Leonardo Rufino na Elite e João Bortoluzzi na Super são os pilotos que podem colocar no currículo que se despediram em alta da primeira geração Hyundai HB20 de competição.

A partir de 2023 será usado o novo modelo Hyundai HB20 (foto destaque desta matéria), com um novo design e uma nova configuração. O calendário 2023 tem a previsão de oito etapas em oito finais de semana, com início em abril.

De todo modo, 2022 teve um campeonato repleto de disputas em pé de igualdade na maior categoria monogestão do automobilismo brasileiro. Na categoria Pro, o campeão Leo Reis somou 231 pontos (com os descartes aplicados) e superou o irmão Rafael Reis por 10 tentos. Completam o top 5 do ranking os pilotos Alberto Cattucci (207 pontos), Eduardo Fuentes/Fernando Jr (169 pontos) e Seninha (157 pontos).

Na categoria Elite, Rufino teve dois pontos de vantagem sobre Ernani Kuhn, fechando o campeonato com 204 pontos contra 202 de Kuhn. Completam o top 5 os pilotos Arthur Scherer (183), Marcus Índio (169) e Lucas Bornemann (168).

Na Super, João Bortoluzzi garantiu o título com uma corrida de antecipação. O piloto chegou a 229 pontos contra 205 da dupla formada pelos irmãos Agostinho e Vito Ardito. Leo Martins (177), Thiago Sansana (146) e Leandro Parizotto (144) completam o top 5 do campeonato na categoria.

Confira a classificação final completa de cada categoria.

PRO

1. Leonardo Reis, 231 pontos

2. Rafael Reis, 221

3. Alberto Cattucci, 207

4. Eduardo Fuentes/Fernando Jr, 169

5. Seninha, 157

6. Bruno Testa, 153

7. Beto Cavaleiro, 152

8. Thiago Riberi, 150

9. Daniel Nino, 138

10. Bernardo Santos, 106

11. Humberto Guerra, 97

12. Luciano Viscardi, 86

13. Chris Bornemann, 77

14. Rodrigo Barone, 73

15. Raphael Teixeira, 53

16. Diego Vallini, 44

17. Francisco Maldi, 41

18. João Ricardo, 38

. Rogério Eder, 38

19. Bernardo Eliazar, 13

. Thiago Tambasco, 13

20. Amauri Lisboa Jr, 11

21. Diego Augusto, 3

ELITE

1. Leo Rufino, 204 pontos

2. Ernani Kuhn, 202

3. Arthur Scherer, 183

4. Marcus Índio, 169

5. Lucas Bornemann, 168

6. Bruno Pierozan, 168

7. Edgar Colamarino, 153

8. Enzo Wenceslau, 137

9. Romulo Molinari/Pedro Perdoncini, 97

10. Thaline Chicoski, 95

11. Gustavo Cordeiro, 71

12. Marcelo Ackel, 64

13. Diego Vallini, 61

14. Antonio Junqueira, 54

15. Francisco Maldi, 38

16. Roberto Possas, 22

17. Glauco Sebastian, 10

18. Amauri Lisboa Jr, 7

SUPER

1. João Bortoluzzi, 229 pontos

2. Agostinho Ardito/Vito Ardito, 205

3. Leo Martins, 177

4. Thiago Sansana, 146

5. Leandro Parizotto, 144

6. Thiago Lopes, 134

7. Victor Andrade, 129

8. Diego Peroni, 117

9. Thiago Rizzo, 110

10. Vinicius Bortolozo, 106

11. Gustavo Bortolozo, 105

12. Augusto de Freitas, 95

13. Thiago Henrique, 87

14. Ivo Zamgirolami, 79

15. Silvio Gatão, 75

16. Sandro Siqueira, 72

17. Rafael Velho, 65

18. Luiz Henrique/Eduardo Doriguel, 55

19. Ricardo Gargiulo, 24

20. Roberto Possas, 17

21. Ernani Kuhn, 16

22. Carol Nunes, 9

23. Lucas Beux, 2

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.