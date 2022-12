Carregar reprodutor de áudio

Palco da abertura e do fechamento do “primeiro turno” do campeonato, a Copa Shell HB20 retorna ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista, neste fim de semana. Com atividades entre quinta-feira (8) e domingo (11), os pilotos dos mais de 40 Hyundai HB20 vão acelerar para fechar a temporada e encerrar o ciclo com a primeira geração dos carros de corrida.

Em 2023, os competidores vão acelerar o Novo Hyundai HB20, de configuração atualizada e design moderno. Quem chega a Interlagos liderando os campeonatos são os pilotos Leonardo Reis (PRO), Leo Rufino (ELITE) e João Bortoluzzi (SUPER). Colocando um tempero a mais na disputa, o regulamento da Copa Shell HB20 2022 prevê o descarte dos quatro piores resultados de cada piloto.

Pela categoria PRO, 17 pontos separam os irmãos Reis da ponta da tabela. Leonardo tem 230 pontos somados e Rafael tem 213 tentos no campeonato. Correndo por fora vem Alberto Cattucci, com 197 pontos, buscando seu segundo título na Copa Shell HB20.

A maior diferença está na categoria ELITE, em que Leo Rufino lidera com 43 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Arthur Scherer. Rufino conquistou 209 pontos na temporada contra 166 de Scherer. Lucas Bornemann vem no encalço de Scherer com 162 pontos conquistados na terceira colocação.

Apenas 14 pontos separam líder e vice-líderes na categoria SUPER. João Bortoluzzi lidera com 206 pontos e está na mira da dupla Vito e Agostinho Ardito que somam 192 pontos no campeonato.

A pista de Interlagos tem extensão de 4.309 metros a uma altitude de 786 metros em relação ao nível do mar. As corridas são disputadas no sentido anti-horário, com 13 curvas no total (nove à esquerda e quatro à direita). O pneu mais exigido dos carros é o traseiro direito.

A primeira atividade oficial de pista da oitava etapa da temporada 2022 da Copa Shell HB20 será na quinta-feira (8), com o dia todo dedicado a três treinos livres. Na sexta-feira (9) pela manhã os pilotos terão mais uma sessão de treinos antes do classificatório, que será às 11h45. A primeira corrida será no sábado (10), às 16h30 e a corrida de encerramento da temporada acontece no domingo (11) às 16h20.

A Copa Shell HB20 têm transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

VÍDEO: Veja como foi a última etapa da Copa HB20

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?