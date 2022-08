Copa HB20: ‘Papai’ Ernani Kuhn mira pódio em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O intervalo de quase 60 dias desde a etapa da Copa Shell HB20 disputada no Velocitta foi excelente para Ernani Kuhn. Ele pôde acompanhar o nascimento do primeiro filho, ficar ao lado da esposa na hora do parto e ser presente em todos os primeiros dias de vida. Tudo isso trouxe ainda mais energia para retornar às pistas em busca de mais pódios. No próximo fim de semana ele disputa a quarta etapa, em Interlagos.

“É um momento muito especial na minha vida”, disse Kuhn. “Agora, tenho um motivo a mais para acelerar e buscar um bom resultado, e o melhor de tudo e ter a família por perto. Serão duas corridas muito pegadas, especialmente na pista que a maioria conhece e tem a possibilidade de treinar quase toda semana em outros campeonatos”, comentou o piloto que estreou com um P3 na categoria Super em Goiânia e, depois, subiu para a categoria Elite com um P4 no Velocitta.

Representando o Mato Grosso, Ernani aposta na receita de buscar uma boa posição de largada e se livrar das confusões do pelotão.

“Com mais de 40 carros no grid fica difícil não estar no meio do pelotão, mas o importante é estar na frente dos carros da Elite. Uma boa posição na corrida 1 já aumenta as chances de largar bem na corrida 2 e buscar os pódios e pontos para o campeonato”, completa o piloto que leva as marcas da Zapp Locadora e Infinity Care.

A programação da Copa Shell HB 20 em Interlagos será aberta na sexta-feira (29), com três sessões de treinos livres. No sábado, às 8h40, acontece a última sessão de treino livre, seguia do treino de classificação, às 11h55, e da corrida 1, às 16h50. A corrida 2 será disputada no domingo, às 15 horas. Ambas as provas serão transmitidas pelo canal do Motorsport.com no YouTube.

