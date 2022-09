Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 realiza neste fim de semana a quinta etapa da temporada de 2022 no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, localizado na região central do Rio Grande do Sul. Vindo de vitória na última etapa, em Interlagos, Enzo Gianfratti faz sua estreia no circuito gaúcho e busca faturar um bom resultado para o campeonato.

Percorrida no sentido anti-horário, a pista de Santa Cruz do Sul congrega trechos de baixa, média e altas velocidades, tem extensão de 3.531 metros e possui 14 curvas, sendo exatamente sete para direita e sete para esquerda. Gianfratti espera, por tanto, uma etapa das mais agitadas em um traçado que considera dos mais desafiadores.

“Estou com uma expectativa alta para Santa Cruz. Nunca disputei uma corrida por lá, mas treinei na pista antes desta etapa da Copa Shell HB20. Acredito que terei um ótimo desempenho pois este é um circuito bastante desafiador, e todo piloto gosta de ser desafiado”, disse Gianfratti, que é patrocinado por Innospec, ProD, Menzoil e Roadix DOT4.

Campeão na classe Super em 2021, o piloto de 19 anos acelera na divisão Elite neste ano e atualmente ocupa a oitava da tabela do campeonato, com 67 pontos. Na última etapa, realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), ainda em julho, Gianfratti conquistou sua primeira vitória no ano na categoria monomarca.

As atividades de pista da Copa Shell HB20 iniciam na quinta-feira (22) com treino extras, os treinos oficiais serão na sexta-feira (23), ao passo que no sábado (24) acontece a classificação às 9h45 e a corrida 1, às 15h45. A corrida 2 será na parte da manhã do domingo (25) às 9h50. As provas serão transmitidas pelo canal do Motorsport.com no YouTube.

