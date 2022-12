Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira (9), a Copa Shell HB20 deu início à etapa decisiva da temporada de 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a realização da classificação. Primeiranista na Elite, Enzo Gianfratti terminou a última classificação de sua temporada de estreia na classe com o terceiro melhor tempo.

“Fiquei bem contente com o resultado do classificatório hoje. Terceira colocação com condições bem diferentes do que experimentamos hoje de manhã, quando aconteceu o último treino. A pista estava bem emborrachada à tarde e consegui encaixar uma boa volta, ou seja, um dia com fim positivo”, comenta Gianfratti, que é patrocinado por Shield Oil Lubrificants.

E não para por aí. Enzo vive um fim de semana dos mais agitados, pois não só compete na Copa Shell HB20, mas também na Mercedes AMG Cup, antiga Mercedes-Benz Challenge. Assim, Gianfratti lida com seus dias na pista equilibrando as atividades de pista de ambas as categorias.

“Está sendo bem corrido, mas o importante é acelerar e aproveitar ao máximo a pista de Interlagos. Este é o último fim de semana da temporada e é ótimo encerrar o ano desta maneira, com muita velocidade. Amanhã começam as corridas, então vamos para cima”, diz Enzo.

As atividades de pista da Copa Shell HB20 retornam neste sábado com a primeira corrida, que terá transmissão ao vivo do Motorsport.com.

