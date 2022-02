Carregar reprodutor de áudio

Depois dos lançamentos 'fake' de Haas e Red Bull, a Aston Martin finalmente nos mostrou um verdadeiro carro de Fórmula 1 para 2022 em sua apresentação. E embora o monoposto claramente deva evoluir rápido para os testes e as primeiras corridas - e com isso, haverão mudanças pontuais - temos o suficiente para uma visão adequada do que podemos esperar da nova era da categoria.

A asa dianteira do AMR22 é de quatro elementos, que é o máximo possível sob as novas regras. Assim como as renderizações da Haas que já vimos, a Aston Martin optou por não conectar o main plane à seção do bico.

No entanto, é aí que as comparações realmente terminam porque o segundo elemento é muito mais alto e quase artificialmente alarga a ponta do bico, onde os dois se encontram.

As abas superiores são um pouco mais quadradas do que a versão sinuosa que o show car que FOM e Haas apresentaram. Parece que ambos serão ajustáveis, com o ajustador montado no interior, ao lado do bico.

O bico em si também é muito mais quadrado do que se imaginava. Há uma superfície definida no corpo e nas laterais, em vez da forma arredondada com a qual nos acostumamos nas renderizações.

Enquanto isso, da vista lateral, você pode ver o esforço que foi feito para tornar o bico o mais esbelto possível, à medida que ele afunila gradualmente para se encontrar com o chassi.

A característica visualmente mais marcante são os sidepods, com uma entrada em forma de caixa muito pequena com carroceria que se alarga para preencher parte do volume de referência permitido nesta área.

Isso significa que a carroceria não é tão larga quanto vimos nas renderizações da Haas, mas ao contrário do VF-22, o restante permanece com cintura alta na parte traseira do carro, em vez de cair abruptamente como vimos as equipes fazerem nas últimas temporadas para seguir a forma dos radiadores e intercoolers dentro.

É aqui que o AMR22 mantém alguns pontos em comum com os carros 'fake', mas há uma abordagem muito mais agressiva, como mostra o tamanho do rebaixo do sidepod.

Na superfície superior, também podemos ver que a Aston Martin aproveitou a oportunidade para implementar brânquias de resfriamento ao longo dos lados do carro, o que significa que, na parte traseira, a carroceria pode se afunilar ao extremo.

Isso não apenas resulta em uma seção extremamente estreita, mas também significa que temos as protuberâncias familiares da proteção do motor que estavam presentes no antecessor, com os plenums de entrada da unidade de potência embalados ao máximo.

A Aston Martin também é a primeira a mostrar uma versão com DRS. Não apenas o atuador está em exibição, mas também as linhas fechadas e os pontos de articulação da aba podem ser vistos, que estão dentro dos endplates em forma de voluta.

A asa em si também possui alguns recursos de design geométrico interessantes, enquanto também parece haver uma ranhura no quarto traseiro do endplate, paralela às lanternas traseiras que ainda devem estar embutidas na borda traseira da peça.

A asa traseira do AMR22 também possui uma asa de feixe de elemento duplo, em vez do único que vimos nas renderizações da Haas.

