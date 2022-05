Copa HB20: Leo Reis, Scherer e Bortoluzzi são poles no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a Copa HB20 realizou o classificatório, que define o grid de largada para a etapa do Velocitta, a segunda da temporada 2022. E dois dos líderes se deram bem na pista de Mogi Guaçu: Leo Reis na Pro e João Pedro Bortoluzzi na Super iniciam com vantagem frente aos rivais. Já na Elite, foi Arthur Scherer quem se deu melhor.

Na Pro, Reis marcou um tempo de 01min55s664, colocando 0s367 à frente de Rafael Reis, com Bruno Testa, Alberto Cattucci e Daniel Nino completando o top 5, que ficou separado por menos de seis décimos de distância.

Na Elite, Scherer ficou mais de dois décimos à frente de Bruno Pierozan para terminar na frente, com Enzo Gianfrati em terceiro, Gustavo Teixeira e Roberto Possas em quarto e Ernani Kuhn completando os cinco primeiros.

Os líderes da Elite não tiveram a melhor das sessões. Marcus Índio garantiu apenas a 11ª posição, enquanto os vice-líderes Leo Rufino e Edgar Colamarino sairão em 6º e 10º, respectivamente.

Fechando, Bortoluzzi colocou dois décimos de vantagem para Victor Andrade para garantir a pole da Super. Já Augusto Freitas e Sandro Siqueira / Diego Peroni, terceiro e quarto colocados, ficaram a menos de um décimo de Andrade. Agostinho Ardito / Vito Ardito completaram os cinco primeiros.

A Copa HB20 retorna ao Velocitta neste sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 15h40, com duração de 25 minutos + 1 volta e você acompanha toda a ação no Motorsport.com.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: