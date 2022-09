Carregar reprodutor de áudio

Neste final de semana os pilotos da Copa HB20 retornam às pistas em Santa Cruz do Sul (RS). O autódromo gaúcho vai receber os mais de 50 pilotos do maior campeonato monomarca do país e tem atividades programadas desde quinta-feira (22) até domingo (25).

A etapa será a antepenúltima disputada na temporada 2022 e vai esquentar a briga pelo campeonato, que conta com diferença baixa de pontos em todas as classes. Chegam para a quinta etapa como líderes Leonardo Reis na categoria Pro, Leo Rufino na Elite e João Bortoluzzi na Super.

Na classe Pro, Leo Reis segue na liderança com 23 pontos de vantagem sobre o irmão Rafael Reis. Alberto Cattucci é o terceiro colocado, apenas 28 pontos atrás do líder. Completam o top 5 da categoria os pilotos Luis Sena Jr. e Thiago Riberi.

A classe Elite começou a quarta etapa com um empate entre Leo Rufino e Marcus Índio, mas agora Rufino é o líder com 12 pontos de vantagem para o concorrente. O líder da Elite foi o único a romper a barreira dos três dígitos com 111 pontos conquistados. Completam o top 5 os pilotos Lucas Bornemann, Arthur Scherer e Edgar Colamarino.

Pela categoria Super, 12 pontos separam o líder João Bortoluzzi da dupla formada Agostinho e Vito Ardito, que subiu para a segunda colocação após a etapa de Interlagos. Completam o top 5: Leo Martins, Thiago Lopes e Ivo Zamgirolami.

A pista de Santa Cruz do Sul está a uma altitude de 68 metros e tem um traçado de 3.530 metros. São 10 curvas, sendo seis à esquerda e quatro à direita. O sentido de disputa é o anti-horário.

As atividades de pista da quinta etapa da temporada 2022 da Copa Shell HB20 acontecem já na quinta-feira (22) com quatro sessões de treinos extraoficiais ao longo do dia. Na sexta-feira (23) serão quatro sessões de treinos livres, sendo a terceira exclusiva para duplas. No sábado (24), os pilotos vão para a pista para a classificação na parte de manhã, às 9h45, e a primeira corrida na parte da tarde, às 15h45. No domingo (25) a categoria monomarca encerra a programação com a segunda corrida às 9h50.

A Copa HB20 têm transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Programação da Etapa 5 em Santa Cruz do Sul:

Quinta-feira, dia 22

9h – Treino extraoficial 1

11h20 – Treino extraoficial 2

13h40 – Treino extraoficial 3

15h50 – Treino extraoficial 4

Sexta-feira, dia 23

8h50 – Shakedown

10h – Treino livre 1

12h20 – Treino livre 2

14h35 – Treino livre 3 (duplas)

16h30 – Treino livre 4

Sábado, dia 24

9h45 – Classificação

15h45 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 25

9h50 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Confira a classificação do campeonato após quatro etapas disputadas:

Pro

Leonardo Reis, 140 pontos Rafael Reis, 117 Alberto Cattucci, 112 Luis Sena Jr., 93 Thiago Riberi, 91 Beto Cavaleiro, 89 E. Fuentes/Fernando Jr., 86 Daniel Nino, 79 Bruno Testa, 79 Luciano Viscardi, 54 Raphael Teixeira, 53 Humberto Guerra, 48 Chris Bornemann, 32 Rodrigo Barone, 29 Francisco Meireles, 27 Bernardo Santos, 24 T. Tambasco/B. Matos, 13 J. Vieira/R. Cruzeiro, 12 Juca Lisboa, 11 Diego Augusto, 3

Elite

Leo Rufino, 111 pontos Marcus Índio, 99 Lucas Bornemann, 99 Arthur Scherer, 92 Edgar Colamarino, 90 Bruno Pierozan, 78 Gustavo Teixeira, 71 Enzo Gianfratti, 67 R. Molinari/P. Perdoncini, 66 Diego Vallini, 61 Marcelo Zebra, 49 Ernani Kuhn, 42 Thaline Chicoski, 35 Roberto Possas, 22 Antonio Junqueira, 14 Glauco Oliveira, 10

Super

João Bortoluzzi, 120 pontos A. Ardito/V. Ardito, 108 Leo Martins, 102 Thiago Lopes, 83 Ivo Zamgirolami, 71 Leandro Parizotto, 68 Thiago Rizzo, 65 Augusto Freitas, 57 Thiago Sansana, 56 G. Bortolozzo/V. Bortolozzo, 56 Thiago Freitas, 55 Silvio Gatão, 51 Victor Andrade, 36 D. Peroni/S. Siqueira, 34 E. Doriguel/L. Doriguel, 26 Ricardo Gargiulo, 24 Roberto Possas, 17 Carol Nunes, 9 Rafael Velho, 3 Lucas Beux, 2

