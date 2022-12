Copa HB20: Veja os horários da final em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 volta a acelerar neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Interlagos. A etapa final da temporada 2022 será repleta de atividades de pista, da quinta-feira ao domingo.

Após a etapa anterior, uma rodada dupla no Velocitta, a disputa aqueceu nas categorias. Começando pela PRO, temos a briga dos irmãos Reis. Leonardo lidera com 230 pontos contra 213 de Rafael. Com 197, Alberto Cattucci completa o top 3.

Já na ELITE, Leo Rufino lidera com folga, tendo 209 pontos contra 166 de Arthur Scherer, que é seguido de perto por Lucas Bornemann, com 162.

Fechando, na classe SUPER, temos João Bortoluzzi na liderança com 206 pontos, 14 a mais que Vito e Agostinho Ardito. Completando o top 3, Leo Martins com 164.

A Copa HB20 têm transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Programação da Etapa Final em Interlagos:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Quinta-feira 07h25 Treino Livre 1 Quinta-feira 09h50 Treino Livre 2 Quinta-feira 11h50 Treino Livre 3 Quinta-feira 14h Treino Livre 4 Sexta-feira 07h Classificação Sexta-feira 11h45 Corrida 1 Sábado 16h30 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 16h20 Canal do Motorsport.com no YouTube

