Copa Shell HB20: Guga Teixeira celebra aniversário com vitória

O presente pretendido chegou. O goiano Guga Teixeira venceu a corrida 1 da categoria ELITE da Copa Shell HB20 disputada na tarde deste sábado, no Autódromo de Goiânia, e celebrou o aniversário no ponto mais alto do pódio.

“Estou de alma lavada e muito feliz por poder comemorar em casa, junto com toda a família e os amigos”, celebrou o piloto da Brabus Racing. A corrida de Guga Teixeira foi decidida na largada, quando ele aproveitou para pular na frente e abrir vantagem para os demais competidores.

“Deu certo a largada e vi que os líderes ficaram para trás. Depois, na relargada, também deu tudo certo e fui para frente. Tô feliz demais, o carro está muito bom e os mecânicos estão de parabéns”, celebrou.

Categoria PRO

Rapha Teixeira, irmão de Guga, também celebrou pódio neste sábado. Ele terminou na terceira colocação da categoria PRO, e conquistou seu sétimo pódio no ano: “Sempre é bom celebrar pódio, mas eu quero mais. Andando em casa a expectativa é maior e amanhã vamos com tudo pra cima”.

Na categoria Super, a Brabus Racing também celebrou pódios. Os estreantes Ernani Kuhn e Gustavo dos Anjos ficaram com o terceiro e quarto lugares, respectivamente. A corrida 2 será disputada neste domingo, às 9h50, com transmissão aqui no Motorsport.com.

Resultado Corrida 1

Categoria ELITE

1º - GUSTAVO TEIXEIRA

2º - LEO RUFINO

3º - BRUNO PIEROZAN

4º - ARTHUR SCHERER

5º - THALINE CHICOSKI

6º - MARCUS INDIO

7º - PEDRO PERDONCINI /ROMULO MOLINARI

8º - EDGAR COLAMARINO

9º - JUCA LISBOA

10º - MARCELO ZEBRA

11º - FRANCISCO MEIRELES

12º - GLAUCO TAVARES

13º - ENZO GIANFRATTI

Categoria PRO

1º - LEONARDO REIS

2º - ALBERTO CATTUCCI

3º - RAPHAEL TEIXEIRA

4º - DANIEL NINO

5º - LUCIANO VISCARDI /THIAGO RIBERI

6º - EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR

7º - LUIS SENA JR

8º - BRUNO TESTA

9º - CHRIS BORNEMANN

10º - BETO CAVALEIRO

11º - THIAGO TAMBASCO /BERNARDO MATTOS

12º - HUMBERTO GUERRA JUNIOR

13º - RAFAEL REIS

Categoria Super

1º - JOÃO PEDRO BORTOLUZZI

2º - LEANDRO PARIZOTTO

3º - ERNANI KUHN

4º - GUSTAVO DOS ANJOS /RENATA CAMARGO

5º - LEONARDO MARTINS

6º - AUGUSTO FREITAS/THIAGO FREITAS

7º - VITO ARDITO /AGOSTINHO ARDITO

8º - THIAGO SANSANA

9º - IVO ZANGIROLAMI

10º - THIAGO LOPES

VEJA COMO FOI A CORRIDA 1 DA COPA HB20 EM GOIÂNIA:

