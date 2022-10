Carregar reprodutor de áudio

A fase decisiva da Copa Shell HB20 se aproxima cada vez mais e a rodada dupla no Velocitta irá definir os postulantes ao título de 2022.

Alberto Cattucci, piloto da Shell no certame, é um dos favoritos a conquistar o caneco e precisa somar bons pontos para se aproximar cada vez mais da liderança do campeonato. Atualmente na segunda posição, Cattucci espera repetir os feitos de Santa Cruz do Sul, onde foi o maior pontuador do fim de semana, para sair do interior paulista na liderança.

Em um dos traçados mais técnicos do Brasil, que já recebeu a Copa Shell HB20 em 2022 o piloto do #808 subiu ao pódio nas duas corridas da etapa e pretende repetir o bom desempenho.

As atividades de pista da Copa Shell HB20 começam na quinta-feira, com os primeiros treinos livres. A sexta tem horários dedicados aos treinos livres pela manhã e quali para a etapa 6 na parte da tarde, além da primeira corrida do fim de semana.

Sábado a segunda corrida toma o asfalto e o treino classificatório para a etapa 7 também será realizado, além da primeira corrida da nova etapa. Domingo é dedicado ao encerramento das atividades com a segunda corrida da etapa 7.

"Rodada dupla que define o campeonato, estamos em segundo com 12 pontos atrás do líder já aplicados os descartes. Sempre andamos bem por lá e isso vai ser importante. Estamos com o carro pesado de lastro, então o quali é muito importante para pensar em pontuar bem, afinal é muito difícil ultrapassar no interior paulista".

"Espero conseguir repetir o bom desempenho de Santa Cruz, onde fomos os maiores pontuadores do fim de semana e tiramos boa diferença do líder. Vamos fazer de tudo para vencer, fazer bons qualis e ter sorte nas inversões de grid para chegar cada vez mais perto da liderança!".

As corridas da Copa Shell HB20 tem transmissão ao vivo da RedeTV e Motorsport.com Brasil no Youtube.

ETAPAS 6 E 7 - COPA SHELL HB20 VELOCITTA:

Quinta-feira, 20 de outubro

15h - Treino Livre 1

16h20 - Treino Livre 2

Sexta-feira, 21 de outubro

08h - Treino Livre 3

10h25 - Treino Livre 4

12h30 - Quali Etapa 6

15h20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

Sábado, 22 de outubro

09h20 - Corrida 2 (25 minutos +1 volta)

12h10 - Quali Etapa 7

14h20 - Corrida 1 (25 minutos +1 volta)

Domingo, 23 de outubro

15h20 - Corrida 2 (25 minutos +1 volta)

