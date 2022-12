Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 terá o capítulo final da temporada 2022 neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). E a rodada dupla coloca frente a frente dois irmãos na disputa pelo título: Leonardo e Rafael Reis. A dupla teve grande destaque ao longo do ano, e aparece na liderança do campeonato após a realização de sete etapas.

Leo ocupa a liderança da classe Pro, a principal do campeonato dos carros da marca sul-coreana, somando 230 pontos. O piloto tem 17 a mais em relação a Rafa, segundo colocado com 213. Os dois ainda chegam embalados para a decisão da Copa Shell HB20 por conta do título brasileiro de kart endurance, obtido no último sábado.

“Entrar na final na liderança e com vantagem no campeonato é importante, mas tenho que entrar nesta final com a mesma mentalidade das outras etapas. Vou brigar pela vitória nas duas corridas, mas penso em somar pontos para garantir esta conquista”, disse Leo, o líder do campeonato.

“Eu entro 17 pontos atrás na decisão do campeonato, mas é uma diferença que pode ser descontada. Tenho que fazer as minhas corridas e vou batalhar pela vitória nas duas provas para tirar a vantagem e, quem sabe, conseguir o título”, comentou Rafa, o vice-líder.

A programação da Copa Shell HB20 em Interlagos contempla a realização de treinos livres na quinta-feira e na sexta-feira, dia que também contará com a classificação, a partir das 11h45. O sábado terá a primeira corrida, às 16h30, enquanto o campeonato será encerrado no domingo, a partir das 16h20. As corridas têm transmissão do Motorsport.com.

