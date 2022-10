Interlagos vai receber a final da Copa HB20 no dia 11 de dezembro

Carregar reprodutor de áudio

A grande final da Copa Shell HB20 terá uma nova data e um novo local. Originalmente marcada para acontecer no dia 20 de novembro em Brasília (DF), agora a maior categoria monomarca do país vai coroar os campeões da temporada 2022 em Interlagos, São Paulo, no dia 11 de dezembro.

Antes da etapa final, no entanto, os pilotos ainda vão para a pista em mais um fim de semana para a disputa de etapa dupla, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), nos dias 22 e 23 de outubro. Essa será a terceira vez que o templo do automobilismo brasileiro recebe a Copa Shell HB20 na temporada 2022. Além da abertura do campeonato, a categoria realizou também a quarta etapa no circuito paulistano.

Pela classe Pro, em quatro corridas disputadas em Interlagos nesta temporada, são quatro vencedores diferentes. Na ordem, triunfaram Thiago Riberi, Leo Reis, Alberto Cattucci e Rafa Reis. Os poles foram Riberi na primeira etapa e Cattucci na quarta.

A classe Elite segue o modelo democrático e não repete seus vencedores. Marcus Índio, Lucas Bornemann, Arthur Scherer e Enzo Gianfratti foram os vencedores nas provas disputadas em Interlagos. Gianfratti e Arthur Scherer foram os pole positions em cada uma das etapas.

João Bortoluzzi pode ser considerado o “Rei de Interlagos” na classe Super. O piloto venceu duas das quatro corridas disputadas na arena além de conquistar a pole na primeira etapa. Leo Martins e Vito Ardito venceram as outras duas corridas. A pole da quarta etapa foi marcada por Thiago Sansana.

Calendário atualizado da Copa Shell HB20 2022:

Etapa 1 – Interlagos – 12 e 13 de fevereiro

Etapa 2 – Goiânia – 19 e 20 de março

Etapa 3 – Velocitta – 14 e 15 de maio

Etapa 4 – Interlagos – 30 e 31 de julho

Etapa 5 – Santa Cruz do Sul – 24 e 25 de setembro

Etapas 6 e 7 – Velocitta – 22 e 23 de outubro

Etapa 8 – Interlagos – 10 e 11 de dezembro

