Nasser Al-Attiyah tornou-se pentacampeão do Dakar com um grande triunfo na Arábia Saudita, corroborando com sua declaração de que é um dos maiores pilotos de cross country de todos os tempos. Já o multicampeão do WRC Sebastien Loeb terminou na segunda posição da classificação geral, logo à frente de Lucas Moraes, que obteve o melhor resultado brasileiro nos carros.

Al-Attiyah manteve sua abordagem conservadora para o último dia, se aproveitando dos problemas dos principais rivais para se manter à frente. Neste domingo, ele terminou em oitavo no estágio final de 136km entre Al-Hofuf e Dammam, ficando 01h20min49s à frente de Loeb naquele que pode ser o título mais tranquilo que o catariano já conquistou no Dakar.

Com isso, ele se torna o segundo maior vencedor da história da Dakar nos carros, apenas três títulos atrás de Stephane Peterhansel.

Apesar de Al-Attiyah ser visto como o favorito desde o começo, sendo o atual campeão, muitos imaginavam que os pilotos da Audi, em especial Carlos Sainz e Peterhanse, e Loeb na Prodrive conseguiriam desafiá-lo.

Mas mesmo com as vitórias da Audi no começo, o desafio da montadora foi desmoronando com o passar dos dias. Já Loeb teve problemas nos primeiros estágios, ficando longe demais para lutar pelo título mesmo com a sequência irretocável de vitórias na reta final.

Já Lucas Moraes, que terminou em 14º neste domingo, garantiu a terceira posição na classificação geral, o melhor resultado já obtido por um brasileiro no Dakar entre os carros, superando o oitavo lugar de Klever Kolberg em 2003. Moraes surpreendeu em seu primeiro ano no Dakar com sua Hilux graças a uma sequência sem grandes problemas, ficando a menos de 01h40min de Al-Attiyah.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin é o grande campeão dos UTVs, terminando 52min05s à frente do segundo colocado, Seth Quintero. O brasileiro, que fez dupla com o americano Austin Jones, sempre esteve entre os primeiros colocados, e assumiu a liderança da classe na reta final do Dakar, chegando a abrir mais de 1h de vantagem antes de utilizar uma tática mais conservadora.

Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs terminaram em 32º (+45h13min23s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes ficaram em 34º (+47h01min44s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), Bruno Conti foi o melhor brasileiro, terminando em sexto no geral, a 03h02min21s do campeão Eryk Goczal. Rodrigo Luppi e Maykel Justo terminaram em 29º (+34h40min57s), enquanto Cristiano Mota acabou na 32º posição (+45h37min26s).

Dakar 2023: Classificação final dos carros

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 45hr03m15s 2 Sebastien Loeb Prodrive +1hr20m49s 3 Locas Moraes Toyota +1hr38m31s 4 Giniel de Villiers Toyota +2hr31m12s 5 Henk Lategan Toyota +2hr36m23s 6 Martin Prokop Benzina +3hr40m44s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota +4hr27m09s 8 Wei Han SMG +4hr29m38s 9 Sebastian Halpern Mini +4hr42m38s 10 Guerlain Chicherit Prodrive +5hr22m10s

Nas motos, a briga entre Kevin Benavides e Toby Price durou até a linha de chegada. No final, o argentino levou a melhor em cima do australiano por apenas 43s. Com isso, Benavides conquista o bicampeonato do Dakar, tendo levado também o título das motos no ano passado.

Skyler Howes foi o terceiro colocado, a 05min04s, enquanto Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren completaram o top 5 da classe.

Já nos quadriciclos Marcelo Medeiros terminou o Dakar com o terceiro lugar no estágio deste domingo, ficando em nono na classificação geral, a 30h03min25s do campeão, o francês Alexandre Giroud.

Dakar 2023: Classificação final das motos

Pos Piloto Moto Tempo / Diferença 1 Kevin Benavides KTM 44,27'20" 2 Toby Price KTM +0'43" 3 Skyler Howes Husqvarna +5'04" 4 Paulo Quintanilla Honda +19'02" 5 Adrien Van Beveren Honda +20'30" 6 Luciano Benavides Husqvarna +22'42" 7 Daniel Sanders GasGas +25'57" 8 Nacho Cornejo Honda +51'21" 9 Lorenzo Santolino Sherco +1,17'53" 10 Frank Caimi Hero +1,38'04"

