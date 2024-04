O chefe da Mercedes, Toto Wolff, mostrou que a dor da final de 2021 em Abu Dhabi permanece, com citações recentemente publicadas descrevendo o ex-diretor de corrida de Fórmula 1, Michael Masi, como um "egomaníaco patológico".

Masi foi criticado pela maneira como lidou com os estágios finais do final da temporada de 2021, em que encerrou o período de safety car a tempo de permitir um confronto na última volta entre os rivais pelo título Max Verstappene Lewis Hamilton.

Isso permitiu que o piloto da Red Bull, Verstappen, que estava com pneus mais novos, passasse Hamilton nas últimas curvas, para a liderança e com isso conquistasse seu primeiro título de pilotos.

A FIA conduziu uma longa investigação sobre sua condução da corrida e concluiu que ele agiu de “boa fé”, mesmo que tenha havido um “erro humano” de sua parte ao não permitir que todos os carros fora da volta do líder voltassem ao final do grid.

Masi foi afastado do cargo de diretor de corridas da F1 antes mesmo de a investigação ser concluída e mais tarde se separou completamente da FIA, com o órgão regulador fazendo uma série de alterações em seu procedimento, a fim de evitar uma repetição do incidente.

Embora o furor em relação à decisão do título de 2021 tenha diminuído ao longo dos anos, em parte devido ao domínio da Red Bull sob os novos regulamentos e ao subsequente declínio da Mercedes, a corrida de Yas Marina continua a ser um dos eventos mais controversos da história esportiva recente.

Em uma entrevista realizada no ano passado para o livro The Formula, que chegou ao mercado no mês passado, Wolff mais uma vez atacou o australiano.

“Quando continuo pensando nisso, é tão injusto o que aconteceu com Lewis e a equipe naquele dia, que um único indivíduo quebrando as regras basicamente deixou isso acontecer”, disse Wolff.

“Mesmo sendo completamente irrelevante: ele mora do outro lado do mundo e ninguém está interessado nele.

"Ele era realmente um egomaníaco total e patológico."

Em sua investigação, a FIA observou que Masi levou em consideração os desejos das partes interessadas da F1, incluindo as equipes, de encerrar as corridas sob condições de bandeira verde e evitar finais anticlimáticos com safety car.

Wolff admitiu que houve um elemento de showbiz na final daquele ano em Abu Dhabi, mas sente que Hamilton foi “roubado” do oitavo título, em uma mudança que deixou um impacto duradouro na história da F1.

“É o drama e a glória que tornam o esporte tão atraente”, disse ele. “Todo mundo viu o drama de um digno oito vezes campeão mundial que teve seu título roubado.

"Preferia que terminasse de outro jeito, mas claramente isso é um marco na história."

Hamilton admitiu no final do ano passado que considerou brevemente se aposentar da F1 após o GP de Abu Dhabi de 2021, mas acabou decidindo estender sua carreira.

O piloto britânico descreveu os acontecimentos que se seguiram imediatamente à corrida, quando se juntou ao recém-coroado campeão Verstappen no parque fechado, como os “momentos decisivos” da sua vida.

"Fui roubado? Obviamente. Você conhece a história", disse Hamilton à revista GQ. “Mas o que foi realmente lindo naquele momento, o que eu tiro disso, foi que meu pai [Anthony] estava comigo. E passamos por essa enorme montanha-russa da vida juntos, altos e baixos.

“E no dia que mais doeu, ele estava lá, e a maneira como ele me criou foi sempre ficar de pé, manter a cabeça erguida.

“Obviamente fui parabenizar Max, sem perceber o impacto que isso teria.

"Eu não sabia como isso seria percebido. Não tinha visualizado. Mas estava definitivamente consciente: nos próximos 50 metros que ando é onde caio no chão e morro, ou me levanto. "

