Com Moraes já no top 10, tempestade cancela programação do Dakar

Organizadora do Rally Dakar, a francesa ASO anunciou às 14h30 (horário local) o cancelamento da parte final da especial que vinha sendo disputada nesta terça-feira (3), entre Alula e Ha'il, na Arábia Saudita.

A interrupção veio quando os competidores atingiram o check point (ponto de checagem de roteiro) número três, momento em que a corrida já tinha percorrido 377km dos 447 previstos para o trecho em disputa hoje.

Segundo a ASO, os helicópteros de socorro e controle da imensa caravana, que conta com 455 veículos de corrida, não conseguiriam sobrevoar a região, onde ocorria uma tempestade naquele momento.

“Confirmamos essa informação depois, nos dirigindo ao local do bivouac (acampamento). Pegamos uma chuva intensa, com visibilidade muito perigosa”, destacou o piloto brasileiro Lucas Moraes, que terminou em nono na categoria principal, dos carros, e novamente foi o melhor rookie da competição.

“Chegamos ao acampamento com a areia do deserto cheia de poças d’água. Um cenário bizarro”, completou o atleta brasileiro da Red Bull, que também conta com apoio da SpeedMax pneus. A corrida foi interrompida a cerca de 100km de Ha'il, local do acampamento desta noite para a caravana do Dakar.

O bom resultado foi comemorado por Moraes. “Ainda estou aprendendo como atacar as dunas e chegar entre os dez melhores do dia, ao lado de lendas do esporte, tem um significado muito grande para mim”, resumiu o jovem brasileiro.

E o Brasil realmente teve um dia positivo. O navegador catarinense Gustavo Gugelmin, ao lado do piloto americano Austin Jones, venceu a especial do dia na categoria Protótipos Leves. Já na competição dos UTVs de série modificados para rali, a dupla Rodrigo Luppi e Mayel Justo terminou no segundo lugar. Logo atrás, em terceiro, chegou o piloto Cristiano Batista, que conta com a navegação do espanhol Fausto Mota.

Vencedores

Na categoria principal, que reúne 73 carros, a vitória coube à dupla francesa Guerlain Chicherit e Alex Winocq, que conduziram um Prodrive Hunter. Eles percorreram os 377km até a interrupção da prova em 3h22min57s.

Entre as 125 motos, o primeiro colocado foi o australiano Daniel Sanders, com a espanhola GasGas 450 Rally Factory.

O melhor entre os 56 caminhões inscritos foi o Iveco Powerstar do trio checo Martin Macik/Frantisek Tomasek/David Svanda.

O primeiro entre os 19 quadriciclos foi conduzido pelo francês Alexandre Giroud, que pilotou um modelo Yamaha Raptor 700. Austin Jones e o brasileiro Gugelmin utilizaram um BRP Can-Am Maverick para vencer entre os 47 protótipos leves, enquanto os poloneses Marek Goczal/Maciej Marton competiram com um Can-Am Maverick XRS Turbo e chegaram em primeiro entre os 46 UTVs de produção.

Resultado da 3ª especial, 377km (de 447 previstos), de Alula a Ha'il

1. Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Prodrive Hunter T1+) 3h22min57

2. Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) +3min26

3. Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (Prodrive Hunter T1+) +5min04

4. Stephane Peterhansel/Édouard Boulanger (Audi RS Q e-tron) +7min47

5. Yazeed Al-Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux Overdrive) +8min31

6. Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century CR6-T) +10min13

7. Vaidotas Žala/Paulo Fiúza (Prodrive Hunter T1+) +11min06

8. Jakub Przygoński/Armand Monleón (Mini John Cooper Works Plus) +14min38

9. Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) +15min41

10. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi RS Q e-tron) +20min03

45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km

(Data / locais / total do dia / especial)

Prólogo: 31/12 – Sea Camp – 10 km / 10 km

01/01 – Sea Camp –> Sea Camp – 603 km / 368 km

02/01 – Sea Camp –> Al-'Ula – 590 km / 431 km

03/01 – Al-'Ula –> Ha'il – 669 km / 447 km

04/01 – Ha'il –> Ha'il – 573 km / 425 km

05/01 – Ha'il –> Ha'il – 646 km / 375 km

06/01 – Ha'il –> Ad Dawadimi – 876.68 km / 466 km

07/01 – Ad Dawadimi –> Ad Dawadimi – 641.47 km / 473 km

08/01 – Ad Dawadimi –> Riyadh – 722.41 km / 407 km

09/01 – Descanso – Riyadh

10/01 – Riyadh –> Haradh – 710 km / 439 km

11/01 – Haradh –> Shaybah – 623 km / 114 km

12/01 – Shaybah –> Empty Quarter – 426 km / 275 km

13/01 – Empty Quarter –> Shaybah – 375 km / 185 km

14/01 – Shaybah –> Al Hofuf – 669 km / 154 km

15/01 – Al Hofuf –> Dammam – 414 km / 136 km

Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos

