O quarto dia de atividades do Dakar foi marcado por mudanças importantes na classificação e a chegada de uma tempestade que forçou ao cancelamento do restante do estágio para algumas classes. Nos carros, o grande destaque foi a série de problemas mecânicos na Audi de Carlos Sainz, que permitiu que Nasser Al-Attiyah assumisse a liderança geral da competição com seu Toyota.

Sainz iniciou o dia com uma pequena vantagem de 02min12s para Al-Attiyah, com ambos acumulando uma vitória nos dois primeiros dias de atividades. Mas a expectativa do espanhol de faturar o pentacampeonato do Dakar sofreu um fortíssimo golpe na marca de 213km, com problemas no pneu traseiro esquerdo, que lhe custaram cerca de meia hora.

Apesar de resolver o problema, os dramas de Sainz ainda não haviam acabado, quando um erro de navegação o fez perder mais 20 minutos para o rival. Com isso, o espanhol terminou o estágio em 39º, caindo ainda mais com os demais pilotos cruzando a linha de chegada.

Al-Attiyah também não teve um dia perfeito, concluindo a terça bem longe do top 10, mas o tenho conquistado em cima de Sainz o fez assumir a liderança geral após três dias. No momento, ele possui 13min20s de vantagem para Yazeed Al-Rajhi, com Stephane Peterhansel em terceiro a 20min.

Já Sainz caiu para oitavo na classificação geral com um déficit de 33min11s para recuperar nos próximos 11 estágios.

A vitória do estágio ficou com Guerlain Chicherit, sua quarta no Dakar, com 03min26s de vantagem sobre Henk Lategan, e Orlando Terranova completou o top 3. Já o brasileiro Lucas Moraes, que faz dupla com o alemão Timo Gottschalk, teve seu melhor dia na competição até aqui, terminando o dia na nona posição.

Mas o dia do Dakar não foi nada tranquilo para ninguém. A Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora do evento, precisou anunciar o cancelamento da reta final da especial desta terça-feira, entre Alula e Ha'il. O motivo foi a forte tempestade que vinha assolando a área.

A interrupção aconteceu enquanto os competidores atingiam o terceiro checkpoint, no quilômetro 377 de 447 previstos para a terça. Helicópteros de socorro e controle da caravana não tinha como sobrevoar a região, inviabilizando o restante da etapa.

Moraes comentou sobre as condições adversas em seu retorno ao bivaque, o acampamento-base do Dakar.

“Confirmamos essa informação depois, nos dirigindo ao local do bivaque. Pegamos uma chuva intensa, com visibilidade muito perigosa”, destacou Moraes. “Chegamos ao acampamento com a areia do deserto cheia de poças d’água. Um cenário bizarro”

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin, que faz dupla com Austin Jones, também tiveram seu melhor dia no Dakar até aqui, conquistando a vitória no estágio.

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), tivemos três brasileiros no top 3. Rodrigo Luppi e Maykel Justo ficaram na segunda posição, logo à frente de Cristiano Batista, que corre com o espanhol Fausto Mota.

Dakar 2023: Classificação dos carros após o terceiro estágio

Pos. Piloto / Navegador Carro Tempo / Diferença Penalização 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 12h20'33” +0'10" 2 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +13'20" 3 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +20'45" 4 Vitse/Lefebvre Optimus Evo 4 +24'53" 5 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +26'16" +8'00" 6 Serradori/Minaudier Century CR6-T +27'19" 7 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +32'08" +2'00" 8 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 +33'11" 9 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +33'45" 10 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +35'10"

Nas motos, o vento se mostrou um importante desafiante desde o início do dia com Mason Klein abrindo os trabalhos já em meio à chuva na Arábia Saudita. Com 01min08s de vantagem no primeiro checkpoint, Klein não conseguiu manter a liderança na sequência, perdendo a ponta para Daniel Sanders, enquanto Joan Barreda fazia mais um estágio heróico, ocupando a 12ª posição mesmo com a fratura no pé.

O primeiro grande problema do dia veio no quilômetro 274, quando Ricky Brabec, vencedor do Dakar em 2020, sofreu uma forte queda, tendo que ser evacuado de helicóptero para o hospital, encerrando oficialmente suas chances de conquistar mais um título no deserto.

Com a chuva aumentando, os trechos de terra passaram a ser lama pura, dando a Kevin Benavides a chance de reduzir a distância para o vencedor do dia, Daniel Sanders, cruzando a linha de chegada 3min atrás, com Skyler Howes completando o top 3 ainda mais distante.

Na classificação geral, Sanders assume a ponta com 04min04s de vantagem para Klein, enquanto Benavides completa o top 3, com uma defasagem de quase 05min.

Dakar 2023: Classificação das motos após o terceiro estágio

