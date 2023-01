Dakar: Al-Attiyah estende liderança e Loeb bate Peterhansel no dia

Nesta quarta-feira, foi disputado o quarto dia (desconsiderando o Prólogo) do Dakar 2023, uma vez mais sediado na Arábia Saudita. E quem venceu entre os carros foi o francês Sébastien Loeb, a bordo do Prodrive Hunter T1+. O maior campeão da história do Campeonato Mundial de Rali (WRC, na sigla em inglês) superou o Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, francês da Audi e 14 vezes campeão do rali mais importante do mundo.

A margem de vitória foi de apenas 13s. Quem completou o top 3 foi Carlos Sainz, também com o Audi RS Q e-tron E2. Multicampeão de WRC e Dakar, o espanhol tenta se reconectar ao líder Nasser Al-Attiyah. A bordo da Toyota GR DKR Hilux, o príncipe do Catar foi quarto hoje e ampliou sua vantagem para 18min em relação ao saudita Yazeed Al-Rajhi, da Toyota Hilux Overdrive. Veja tabela, na qual o brasileiro Lucas Moraes, outro da Toyota, é sexto -- hoje foi oitavo, seu melhor resultado.

Na categoria dos protótipos leves (T3), UTVs preparados para o Dakar, o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin segue terceiro geral ao lado do piloto norte-americano Austin Jones a bordo do Can-Am Maverick XRS.

Hoje, eles chegaram no quarto lugar, de modo que perderam um pouco de terreno para os líderes Mitchell Guthrie/Kellon Walch, dupla dos Estados Unidos, e para o piloto belga Guillaume de Mevius e seu navegador francês François Cazalet. O gap de Gugelmin para os ponteiros é de 11min31s. A dupla brasileira da pilota Pâmela Bozzano e do navegador Carlos Sachs chegou no 17º posto e ocupa o 14º geral.

#415 South Racing Can-Am: Rodrigo Luppi De Oliveira, Maykel Justo Photo by: A.S.O.

Na categoria dos UTVs 'normais', na qual competiam Jones/Gugelmin até ano passado, quando não havia a classe T3, liderança brasileira: o piloto Rodrigo Luppi de Oliveira e o navegador Maykel Justo terminaram o dia no quarto lugar, mas têm mais de 14min de vantagem à frente. Vencedor da terça-feira, Cristiano Mota, também do Brasil, foi 21º nesta quarta e agora é o 10º geral, três postos atrás do compatriota Bruno Conti de Oliveira, que foi 22º nesta quarta.

Marcelo Medeiros Photo by: A.S.O.

Nos quadriciclos, o outro representante do Brasil, Marcelo Medeiros, foi nono no dia, subindo para 16º geral. "Foi mais um dia longo, especial de 425 quilômetros. No geral, fizemos uma boa etapa, principalmente por alavancar posições. Nesta etapa, tudo esteve bem: o corpo está bem e o quadril se comportou bem, então, estamos felizes e satisfeitos com o resultado. Foco segue no objetivo de completar bem todos os dias”, disse o piloto da equipe TAG Racing com a Yamaha Raptor 700.

Joan Barreda Bort Photo by: A.S.O.

Já nas motos, que não conta mais com Sam Sunderland na briga em função de abandono do britânico por acidente logo no começo do rali, quem venceu o quarto dia foi Joan Barreda-Bort. Com isso, o espanhol que guia a Honda CRF450 sobe para quarto no geral, atrás do argentino Kevin Benavides, terceiro com a KTM, do norte-americano Skyler Howes, segundo com a Husqvarna, e do australiano Daniel Sanders, líder com a GasGas.