Dakar 2021: Al-Attiyah e Brabec lideram prólogo; brasileiros começam bem nos UTVs

Astro da Toyota, Nasser Al-Attiyah liderou o prólogo deste sábado, evento que marcou a abertura do Dakar de 2021 na Arábia Saudita, com Ricky Brabec dando início à sua defesa do título da melhor maneira nas motos.

Al-Attiyah, três vezes vencedor do Dakar e príncipe do Catar, foi o mais rápido na parte cronometrada de 11 km, que determina a ordem de largada para a etapa de abertura de domingo, completando a distância em 5min48s e colocar a Toyota à frente.

Retornando ao Dakar pela primeira vez desde que conquistou duas vitórias em quadriciclos em 2016, o sul-africano Brian Baragwanath fez um tempo idêntico ao de Al-Attiyah no buggy Century Racing CR6 para terminar em segundo.

Os três lugares seguintes foram ocupados por pilotos da Toyota, com Yazeed Al-Rajhi, Jakob Przygonski e Bernhard ten Brinke terminando a apenas seis segundos um do outro em terceiro, quarto e quinto lugares, respectivamente.

Orlando Terranova foi sexto, apenas 14 segundos atrás do Toyota de Al-Attiyah. A lenda do WRC Sebastien Loeb completou o top-10.

Nenhum dos dois X-raid Mini JCW Buggies que dominaram o evento do ano passado conseguiram garantir uma colocação nos primeiros lugares, com Stephane Peterhansel e Carlos Sainz terminando em 14º e 28º, respectivamente. No entanto, nenhum dos dois perdeu tempo significativo para Al-Attiyah, com Sainz a apenas 36 segundos.

A dupla Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan foi a melhor entre os brasileiros, na 21ª posição. Guiga Spinelli e Youssef Haddad terminaram em 24º.

Brasil 1-2 nos UTVs

Gustavo Gugelmin, que é o navegador do piloto norte-americano Austin Jones, liderou a sessão deste sábado, com a dupla fazendo o traçado em 6min43s. Na segunda posição, a apenas quatro segundos, ficou a dupla Reinaldo Varela e Maykel Justo.

Gugelmin e Varela foram campeões do Dakar em 2018, quando formavam dupla: “Foi um resultado muito bom para começar este Dakar”, disse Varela. “É bom ver que você está competitivo desde o início, mas o que vale é o que vai acontecer nos próximos doze dias. Temos quase oito mil quilômetros de corrida pela frente. A aventura só começou”, resumiu o piloto.

#1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec Photo by: A.S.O.

Brabec lidera dobradinha da Honda nas motos

Um ano depois de terminar a sequência de 18 vitórias consecutivas da KTM, o piloto da Honda Ricky Brabec liderou o Prólogo nas motos com um tempo de 6min01s.

O americano foi o último motociclista a largar a especial de 11 km e terminou seis segundos à frente do compatriota da Honda Joan Barreda, que admitiu no mês passado que o Dakar de 2021 poderia ser o seu último nas duas rodas.

O estreante Daniel Sanders foi o melhor da KTM em terceiro, apenas 13 segundos atrás do líder Brabec, enquanto o novo piloto da Yamaha, Ross Branch terminou mais um segundo atrás em quarto.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confira DEZ motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?