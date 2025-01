O Dakar entrou na reta final da edição de 2025. Nesta terça, foi realizado o décimo de 12 especiais do rali mais difícil do mundo e, aos poucos, vemos a briga pela vitória nos carros se fechando. E o dia marcou uma mudança na liderança, com Yazeed Al-Rajhi ultrapassando Henk Lategan para assumir a ponta, em meio a uma importante vitória de Nasser Al-Attiyah.

Já Lucas Moraes teve mais um dia complicado, perdendo mais 42min em relação aos líderes, além de uma punição de 15min.

Carros: Al-Attiyah vence em dia de nova liderança

O cinco vezes vencedor do Dakar se recuperou de uma segunda-feira difícil para vencer e se colocar novamente na briga pelo Touareg. O catariano, da Dacia, e Mattias Ekstrom, da Ford, lutavam inicialmente pela vitória no trecho cronometrado de 357km entre Riyadh e Haradh. Mas, aos poucos, Al-Attiyah conseguiu se distanciar, chegando a abrir mais de 01min a 100km do fim.

E, no final, foi Guillaume de Mevius, da X-raid Mini quem terminou com a segunda posição, a 02min47s de Al-Attiyah. Al-Rajhi, da Overdrive, teve um desempenho sólido em sua Toyota privada para terminar em terceiro, jogando Ekstrom para o quarto lugar.

O dia foi particularmente ruim para a Toyota, que não teve nenhum de seus pilotos oficiais no top 10 da especial. Guy Botterill teve problemas no quilômetro 272 e o então líder Henk Lategan sofreu um furo de pneu que lhe custou sete minutos, além de outros 9 perdidos no fim do trecho, terminando apenas em 11º. Já Lucas Moraes teve mais um dia complicado, perdendo 42min em relação aos líderes e tomando mais 15min de punição.

Por outro lado, o dia foi bom para Marcelo Gastaldi, que divide o carro com o navegador Adrien Metge. O brasileiro foi o décimo colocado desta terça, a 15min07s.

Na classificação geral, Yazeed Al-Rajhi assumiu a liderança com 07min09s de vantagem para Henk Lategan. Mattias Ekstrom está em terceiro a 24min50s, com Nasser Al-Attiyah em quarto (+ 25min21s) e Mitch Guthrie Jr completando o top 5, a 56min28s.

Dakar 2025 - Resultados dos carros após a Etapa 9 (Top 10 + Brasileiros)

Posição Piloto Carro Tempo/Desvantagem 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 33h43min58s 2 Henk Lategan Toyota 07min09s 3 Mattias Ekstrom Ford 24min50s 4 Nasser Al-Attiyah Dacia 25min21s 5 Mitch Guthrie Jr Ford 56min28s 6 Matthieu Serradori Century 01h06min52s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota 01h44min41s 8 Seth Quintero Toyota 01h46min07s 9 João Ferreira Mini 02h11min02s 10 Brian Baragwanath Century 02h31min14s 15 Gonçalo Guerreiro / Cadu Sachs Taurus 04h59min13s 17 Lucas Moraes Toyota 05h12min30s 19 Marcelo Gastaldi Century 05h58min40s 21 Marcos Moraes / Maykel Justo Toyota 06h00min13s

Toyota #201 da Overdrive Racing: Yazeed Al Rajhi, Timo Gottschalk Foto de: A.S.O.

Motos: Benavides vence e Sanders amplia vantagem na liderança

Luciano Benavides encaixou nesta terça-feira sua segunda vitória consecutiva no Dakar 2025. Ontem o argentino herdou a vitória horas após o fim da especial por ajudar Pablo Quintanilla em seu acidente. Mas o piloto da KTM não teve um bom começo, perdendo tempo por ter sido o primeiro a trilhar o caminho.

Daniel Sanders assumiu rapidamente a ponta, com outros pilotos do pelotão da frente em sua cola. Com 90 minutos transcorridos, o australiano chegava a abrir 01min30s de vantagem para o rival mais próximo, enquanto o vice-líder das motos, Tosha Schareina, estava a mais de 07min atrás.

E próximo da reta final, uma queda que pode mudar o panorama da briga pela vitória entre as motos, com Schareina indo ao chão e perdendo vários minutos preciosos para o espanhol da Honda.

No final, Benavides conseguiu se recuperar para garantir a vitória com 01min54s de distância para Adrien van Beveren. Daniel Sanders foi o terceiro, a 03min04s. Ricky Brabec (+ 03min39s) e Skyler Howes (+ 04min40s) completaram o top 5 do dia.

Na classificação geral, Sanders volta a respirar aliviado na ponta, abrindo 14min45s para Schareina, que vê agora van Beveren mais próximo, a 20min21s. Benavides segue crescendo na quarta posição, e está agora a 27min44s, enquanto Ricky Brabec fecha o top 5 a 31min31s.

Dakar 2025 - Resultados das motos após a Etapa 9 (Top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 47:45:34 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +14:45 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +20:21 (3e) 4

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +27:44 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +31:31 (5e) 6

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +38:39 (6e) 7

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +55:23 (7e) 8

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:28:36 (8e) 9 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +2:48:47 (9e) 10 R. GONÇALVES GP #19 - SHERCO RALLY FACTORY +2:50:50 (10e)

