A segunda-feira no Dakar trouxe mais polêmicas para a já movimentada edição de 2025, envolvendo o que seria o primeiro controle antidoping do principal rali do mundo.

Tudo começou após o fim das atividades do dia em Riyadh, quando os seis primeiros colocados das motos desta segunda, Tosha Schareina, Daniel Sanders, José Ignacio Cornejo, Ricky Brabed, Skyler Howes e Stefan Svitko foram chamados para um local chamado "sala de reuniões esportivas".

Os seis foram convocados para participar de um controle de doping, segundo apurado pelo Motorsport.com, algo inédito na história do Dakar. Embora não exista uma versão oficial, os rumores no bivaque apontam para uma reinvindicação de alguma equipe, mas nenhuma vem a público confirmar.

Porém, algo anterior pode ter causado essa controvérsia. Uma equipe solicitou a exclusão da KTM, após Kevin Benavides ter sido visto no início de uma das especiais após seu abandono formal. Porém, o argentino teve permissão direta do diretor de provas, David Castera, para isso.

A Federação Internacional de Motociclismo defende que se trata de um controle de rotina, apesar de ser a primeira vez que isso acontece, e as histórias no bivaque de Riyadh são bem contraditórias.

Uma fonte próxima à FIM disse: "O teste tem um processo e, por razões logísticas, eles acharam que seis era o número máximo que poderiam fazer e, da mesma forma que fizeram com Tosha [Schareina], fizeram com mais cinco, aqui foi mais evidente, mas no mundial isso é feito e, muitas vezes, mas ninguém sabe disso".

"O processo requer um método que envolve várias pessoas para cada piloto e, obviamente, logisticamente, é uma verificação aleatória, é claro, com o primeiro de uma competição", disse ele.

No entanto, este não é o primeiro controle antidoping na história do Campeonato Mundial de Rally-Raid, porque, como a organização do Dakar informou aos jornalistas reunidos na sala de imprensa, no último Rally do Marrocos , realizado no mês de outubro, um já foi feito, além de que no Rally da Andaluzia de 2022 também aconteceu.

Alguns rumores apontavam para o motivo do exame ser Schareina, que foi questionado se teria sofrido uma fratrua na clavícula esquerda. Mas a Honda negou quando questionada pelo Motorsport.com. O próprio espanhol afirmou que as ataduras que está usando são relacionadas às dores que todos os pilotos sofrem das quedas.

"Todos guiamos com problemas, mas, no momento, só posso dizer que estou mais ou menos inteiro. Não tenho nada quebrado, mas todos estamos sofrendo quedas. Estou todo dolorido, mas inteiro".

O espanhol sofreu uma queda na quinta especial, onde teria sofrido uma lesão que precisou ser combatida antianflamatório. Quando questionado se isso estava relacionado ao teste de doping, ele respondeu: "Se alguém reclamou, eu vejo isso como algo bom. Se alguém tem dúvidas, eles devem cobrar o antidoping mas, como não é o nosso caso, estamos calmos".

