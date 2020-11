O Dakar divulgou detalhes do percurso da edição de 2021, com cerca de 5.000 quilômetros divididos em 12 etapas.

Após meses de incertezas em meio à pandemia de Covid-19, a 43ª corrida do Dakar será a segunda a ocorrer na Arábia Saudita e terá início no dia 3 de janeiro em Jeddah antes de concluir na mesma cidade no dia 15 de janeiro, após passagem pela capital Riade.

Uma etapa de prólogo de 11 km em 2 de janeiro decidirá a ordem de execução da primeira etapa propriamente dita, e haverá um dia de descanso, em 9 de janeiro, em Ha'il.

Os competidores percorrerão um total de 7.646 quilômetros, dos quais 4.767 serão cronometrados, significando uma pequena redução em relação à edição de 2020.

Em todas as classes, 295 veículos foram inscritos, uma queda significativa em relação aos 342 que participaram em 2020 e a contagem mais baixa desde o Dakar de 1997, disputado por 280 veículos. Entre os 501 participantes estarão 16 mulheres, três a mais que um ano atrás. França, Espanha e República Tcheca são as três nacionalidades mais representadas.

O diretor do Dakar David Castera disse ao Motorsport.com: "Mudamos todas as rotas, elas são 80-90 por cento novas, e isso foi possível porque a Arábia Saudita oferece muitos novos lugares e áreas onde você pode organizar cinco Dakar sem repetir etapas.

“A etapa mais difícil deste Dakar será a 11ª, que alguns não vão gostar. Na primeira semana são duas ou três etapas difíceis, mas depois há outra mais simples, com menos distância, que permite respirar um pouco antes do dia de descanso.”

"Tenho a certeza que este Dakar é mais difícil do que o do ano passado e nas fases dois e três iremos diretamente para as dunas, no deserto aberto."

Como nos anos anteriores, o Dakar 2021 contará com uma etapa 'Maratona', na qual os competidores terão que ficar sem assistência da equipe, cobrindo as etapas sete e oito (10/11 de janeiro) de Ha'il a Neom, com um acampamento em Sakaka .

A etapa mais longa do rali será a quarta, entre Wadi Ad-Dawasir e Riad (813km, dos quais 337 cronometrados), enquanto a especial com mais quilômetros será a penúltima, entre Al-Ula e Yanbu (511km) cronometrado).

