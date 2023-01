Carregar reprodutor de áudio

Má sorte é algo que pode acontecer a qualquer momento durante o Dakar ao longo de uma etapa, mas é mais difícil que aconteça no meio do acampamento. Foi o que aconteceu com um dos mecânicos da FN Speed ​​Team, que acabou internado após um acidente com o carro #423 devido a uma fratura de quadril.

O integrante da equipe catalã sofreu um grave acidente que obrigou a dupla formada por Juan Miguel Fidel e Javier Ventaja a abandonar a prova mais dura do mundo porque seu veículo ficou totalmente destruído.

Ao que tudo indica, o mecânico estava testando o carro na área de abastecimento do acampamento da capital da Arábia Saudita, e em uma das retas não avistou um grande buraco que foi o que provocou o incidente que danificou o veículo.

Este é o segundo acidente consecutivo envolvendo outro elemento de uma equipa nesta 45ª edição do Rali Dakar, pois apenas algumas horas antes, um dos mecânicos do carro Red Bull Can-Am de Cristina Gutiérrez esteve envolvido numa ação semelhante. No entanto, no caso dela, os restantes tripulantes encarregados das tarefas técnicas conseguiram reparar o carro para que a espanhola voltasse a competir, com algum atraso, numa etapa em que conseguiu terminar em sexto.

A boa notícia, apesar da desistência da dupla FN Speed ​​Team, é que o mecânico está fora de perigo e não terá que lamentar danos mais graves do que o causado ao carro de Miguel Fidel e Javier Ventaja, além de a recuperação de sua fratura.

