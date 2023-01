Carregar reprodutor de áudio

O Dakar entrou oficialmente na segunda metade da edição 2023 nesta terça-feira, com o nono estágio. A vitória do dia ficou com a lenda do rally Sebastien Loeb, enquanto Nasser Al-Attiyah aumentou sua vantagem na liderança geral, tendo agora na segunda colocação o brasileiro Lucas Moraes.

Mas o destaque do dia ficou com Carlos Sainz. O espanhol da Audi sofreu um forte acidente e estava sendo evacuado para realizar exames, o que selaria seu abandono do Dakar 2023, mas ele forçou o helicóptero a dar meia volta, anulando o abandono da prova. Posteriormente, o espanhol se viu forçado a jogar a toalha de vez.

Loeb liderou um 1-2-3 da Prodrive Hunter na especial de 358km entre Riyadh e Haradh, com Vaidotas Zala e Guerlain Chicherit completando o top 3. Mattias Ekstrom trouxe algum consolo para a Audi ao terminar em quarto, a 7min21s de Loeb.

Mas Sainz foi o destaque da Audi nesta terça. Após o abandono do Mr. Dakar, Stephane Peterhansel na semana passada, o espanhol sofreu um forte acidente com apenas seis quilômetros do estágio. Seu carro capotou ao enfrentar uma duna.

Com dores no peito, Sainz seria levado ao hospital para mais exames. Mas o espanhol mudou de ideia no meio do caminho, pedindo para retornar ao local. Os caminhões de assistência da Audi puderam chegar ao carro para fazer reparos.

Posteriormente, Sainz foi às redes sociais confirmar seu abandono definitivo do Dakar 2023: "Lamentavelmente, no acidente de hoje, o carro sofreu danos sérios e não tem como ser reparado. É com grande pesar que temos que abandonar o Dakar, mas o importante é que não aconteceu nada de grave. Obrigado a Lucas Cruz e a Audi por todo o trabalho e dedicação".

Já líder e vice-lider no geral, Al-Attiyah e Moraes tiveram um dia mais discreto. O catariano foi o oitavo colocado, com o brasileiro terminando em décimo. Com os resultados do dia, Al-Attiyah lidera com 01h21min57s de vantagem para Moraes, que está cerca de 22min à frente de Loeb em terceiro.

“Essa foi mais uma especial dura. O Dakar continua me surpreendendo”, comentou Moraes. “No começo, as dunas foram bem perigosas. Tivemos acidentes importantes de competidores bem experientes e rápidos. O Carlos Sainz varou uma duna e capotou”.

“Por isso nós fomos administrando um pouco o ritmo. Tivemos um trecho longo com muitos bumps, que desequilibravam muito a traseira e isso me preocupou bastante naquele momento. Mas fizemos a nossa parte e entregamos o carro inteiro para a equipe novamente. Então a nossa estratégia está dando certo e vamos continuar na mesma pegada”, completou.

“Mas temos ainda cinco dias pela frente. Serão cinco dias de dunas em um deserto enorme e famoso aqui no Oriente Médio, o Empty Quarter, e tudo indica que vai ser muito difícil. Como é a minha primeira vez, sigo mantendo respeito máximo pela prova. E agora ainda mais”, finalizou.

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: Red Bull Content Pool

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin, foi o brasileiro melhor colocado. Gugelmim está na vice-liderança geral, a 12min43s dos líderes Guillaume de Mevius e François Cazalet. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs estão em 34º (+41h49min21s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes acabaram em 37º (+45h26min44s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), Cristiano Batista está em sexto no geral (+01h51min43s) enquanto Bruno Conti está em sétimo (+02h17min57s).

Dakar 2023: Classificação geral dos carros após o estágio 9

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 34hr19m20s 2 Lucas Moraes Toyota +1hr21m57s 3 Sebastien Loeb Prodrive +1hr43m08s 4 Henk Lategan Toyota +1hr46m23s 5 Giniel de Villiers Toyota +2hr04m17s 6 Romain Dumas Rebellion +2hr25m51s 7 Martin Prokop Benzina +2hr45m36s 8 Brian Baragwanath Century +2hr48m06s 9 Wei Han SMG +3hr32m15s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +3hr52m52s Já nas motos, o dia foi de Luciano Benavides. O argentino fez uma boa performance para vencer o estágio com apenas 01min02s de vantagem para o australiano Toby Price, seguido de Skyler Howes, Tosha Schareina e Romain Dumontier completando o top 5. Olhando para a classificação geral das motos, a disputa está mais quente do que nunca. Howes é o lider, mas apenas três segundos o separam do segundo colocado, Price. Já Kevin Benavides é o terceiro, com o argentino ficando a 05min09s do americano. Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros foi o terceiro colocado nesta terça-feira, ficando a 05min22s do vencedor do estágio, o lituano Laisvydas Kancius. No ranking geral, o brasileiro é o 11º, 31h10min atrás do líder, o francês Alexander Giroud. “O quadri se comportou bem hoje. O clima está melhor, mas a navegação pegou bastante nesta etapa. O resultado foi bom. Nas cinco etapas restantes vou buscar ainda melhores resultados para terminar bem”, destacou Medeiros.

Dakar 2023: Classificação geral das motos após o estágio 9

Pos. Piloto Moto Tempo / Diferença Punição 1 Skyler Howes Husqvarna 33,55'57" +1'00" 2 Toby Price KTM +0'03" +1'00" 3 Kevin Benavides KTM +5'09" +3'00" 4 Adrien Van Beveren Honda +15'40" 5 Paulo Quintanilla Honda +18'24" +2'00" 6 Mason Klein KTM +18'42" +4'00" 7 Luciano Benavides Husqvarna +21'35" +1'00" 8 Nacho Cornejo Honda +22'47" 9 Daniel Sanders GásGás +23'47" +4'00" 10 Lorenzo Santolino Sherco +40'38"

