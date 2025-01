O Dakar realizou nesta quinta-feira o quinto estágio da edição 2025 entre Al'Ula e Ha'il. Nas areias do deserto, Nasser Al-Attiyah foi o mais rápido, mas o catariano da Dacia acabou penalizado em 10 minutos pela perda do estepe no meio da especial e, com isso, o triunfo foi para Seth Quintero, da Toyota.

O brasileiro Lucas Moraes foi o sétimo colocado e, com isso, manteve a quinta posição na classificação dos carros, a 41min55s de Henk Lategan, que mantém a liderança geral do Dakar antes do dia de descanso nesta sexta-feira.

Carros: Quintero herda vitória após 'falha' de Al-Attiyah

A especial de 428km cronometrados entre Al'Ula e Ha'il seria o dia de redenção para Al-Attiyah, após o catariano da Dacia perder mais de meia-hora na quarta-feira por conta de um furo de pneu e problemas com a suspensão. Al-Attiyah dominou a prova, chegando a abrir mais de 6min de vantagem em um trecho de pouco mais de 40km.

Guerlain Chicherit, da Mini, chegou a liderar o começo do trecho, composto basicamente de areia, com Mattias Ekstrom também colocando a Ford brevemente na frente. Mas, após assumir a ponta no ponto de controle do quilômetro 173km, Al-Atityah não deu mais chances aos rivais ao longo do dia.

Até então, essa seria a primeira vitória de um piloto não-Toyota entre os carros no Dakar 2025. Mas tudo mudou horas após o fim das atividades. Al-Attiyah tomou uma punição de 10min após a inspeção declarar que o piloto havia perdido seu estepe no meio do trajeto. Com isso, ele caiu para a segunda posição, ficando apenas 1s atrás do novo vencedor, Quintero.

A Dacia tem um sistema inovador em que a roda sobressalente fica dentro do carro. Há um mecanismo de liberação rápida que facilita a vida das equipes em caso de furo, mas também aumenta o risco de a roda cair quando o carro bate em uma lombada.

0 top 4 ficou separado por menos de um minuto, com Ekstrom a 8s e o líder Lategan a 54s. Yazeed Al-Rajhi ficou com a quinta posição, enquanto Lucas Moraes terminou o dia na sétima colocação, a 09min24s.

O dia trouxe ainda mais dores de cabeça para a Ford, com Nani Roma sofrendo um acidente frontal com Simon Vitse, da MD Rally Sport, causando grandes danos ao seu Raptor.

Na classificação geral, Henk Lategan vai para o dia de pausa do Dakar na liderança, com 10min17s de vantagem para Al-Rajhi. Ekstrom vem em terceiro a 20min54s, com Al-Attiyah caindo para quarto a 35min. Já Lucas Moraes fecha o top 5, a 41min55s. O navegador Cadu Sachs, que faz dupla com o português Gonçalo Guerreiro, está em 16º a 02h57min05s, mas, na classe Challenger, eles caíram para quarto, a 13min48s dos líderes. Marcos Moraes e Maykel Justo estão em 27º, a 04h13min42s e Marcelo Gastaldi é o 36º, a 05h25min14s.

Todas as equipes agora farão uma parada para o dia de descanso no meio do rali em Ha'il antes de partirem para Al Duwadimi no sábado. A segunda parte do evento apresenta um total de sete etapas, incluindo uma visita ao famoso deserto de Empty Quarter, na Arábia Saudita.

Confira a classificação dos carros do Dakar 2025 após o 5º estágio (top 10):

Posición Marca Pilotos Equipo Tiempo 1

H. LATEGAN B. CUMMINGS ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING 28:10:11 (1e) 2

Y. AL RAJHI T. GOTTSCHALK ULT #201 - OVERDRIVE RACING +10:17 (2e) 3

M. EKSTRÖM E. BERGKVIST ULT #226 - FORD M-SPORT +20:54 (3e) 4

N. AL-ATTIYAH E. BOULANGER ULT #200 - THE DACIA SANDRIDERS +35:00 (4e) 5

L. MORAES A. MONLEON ULT #203 - TOYOTA GAZOO RACING +41:55 (5e) 6

M. GUTHRIE K. WALCH ULT #228 - FORD M-SPORT +42:44 (6e) 7

M. SERRADORI L. MINAUDIER ULT #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +45:59 (7e) 8

J. YACOPINI D. OLIVERAS ULT #216 - OVERDRIVE RACING +1:03:17 (8e) 9

S. QUINTERO D. ZENZ ULT #204 - TOYOTA GAZOO RACING +1:30:10 (9e) 10 G. CHICHERIT A. WINOCQ ULT #202 - X-RAID MINI JCW TEAM +1:38:45 (10e)

Motos: Benavides triunfa; Sanders mantém liderança, mas vê vantagem cair após punição

Com uma manhã bastante fria, Daniel Sanders abriu o trajeto de 428km, com seu principal rival, Tosha Schareina, em sua cola. Mas foi Skyler Howes quem despontou na ponta nos primeiros pontos de controle. Aos poucos, Luciano Benavides foi escalando o pelotão e assumindo a ponta das motos.

Com o avançar do dia, parecia uma briga sul-americana pela vitória, com o argentino Benavides disputando contra o chileno José Cornejo. Mas, aos poucos, Adrien van Beveren surgiu também como um candidato.

No início, a vitória do dia havia ficado com Beveren, com 01min13s de vantagem para Benavides. Porém, o francês da Honda acabou punido com dois minutos, que lhe custou o triunfo. Assim, Benavides terminou com a melhor marca, seguido de Adrien, com Cornejo em terceiro a 01min31s. Ross Branch foi o quarto e Ricky Brabec o quinto.

Com problemas em sua navegação, Sanders perdeu 01min30s em relação a Schareina, ficando em oitavo. Porém, a situação do australiano se complicou na sequência, tomando mais 08min10s, caindo para fora do top 10 do dia.

Antes do dia de pausa, Sanders mantém a ponta com 07min02s de vantagem para Schareinas, que se aproximou bastante do australiano. Ross Branch coloca a Hero em terceiro, a 17min48s, com Adrien van Beveren em quarto a 18min31s e Skyler Howes fechando o top 5 a 19min59s.

Confira a classificação das motos do Dakar 2025 após o 5º estágio (top 10):

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 30:20:15 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +7:02 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +17:48 (3e) 4

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +18:31 (4e) 5

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +19:59 (5e) 6

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +21:01 (6e) 7

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +24:15 (7e) 8

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +32:49 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +43:50 (9e) 10

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:01:44 (10e)

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!