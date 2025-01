Piloto da Dacia no Dakar, o lendário Sebastien Loeb, eneacampeão do Mundial de Rally (WRC), foi forçado a abandonar o Dakar 2025 após uma capotagem nesta terça-feira, já que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) considerou seu carro muito danificado para continuar.

O modelo Sandrider do piloto francês capotou no início da terceira etapa, entre Bisha e Al Henakiyah, deixando pedaços de carroceria espalhados pela areia.

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Foto de: A.S.O.

Ainda que Loeb tenha conseguido fazer alguns reparos rápidos e chegar ao acampamento no final do dia, embora tenha perdido quase uma hora, a FIA chegou ao acampamento da Dacia no final do dia para fazer uma avaliação completa do carro.

O órgão regulador queria ter certeza de que qualquer deformação na estrutura estava dentro do limite estabelecido e que o piloto e seu navegador Fabian Lurquin estariam seguros dentro da cabine no caso de um novo incidente. Após a revisão, concluiu-se que os danos sofridos pelo carro eram simplesmente demais para que eles pudessem continuar, forçando a saída prematura da disputa.

A retirada antecipada de Loeb do rali ocorre após a saída do atual campeão Carlos Sainz, depois que seu Ford Raptor sofreu danos na gaiola de proteção após uma capotagem durante a Etapa 2, a Maratona de 48h.

#219 Os Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Foto de: Red Bull Content Pool

Laia Sanz também teve que abandonar o evento por motivos de segurança depois que uma das barras da gaiola de proteção de seu Century CR6-T foi deslocada por apenas 2 mm em um acidente no sábado. Isso encerrou sua sequência no Dakar, que remonta à sua primeira participação, nas motos, em 2011.

Piloto da Toyota, Henk Lategan mantém uma pequena, mas confortável vantagem de 7m17s sobre o companheiro de equipe de Loeb, Nasser Al-Attiyah, rumo à quarta etapa na quarta-feira, um teste de 415 km entre Al Henakiyah e Al-Ula.

Al-Attiyah, pentacampeão do Dakar, é agora o último competidor da Dacia no rali, já que Cristina Gutierrez se retirou da Etapa 2 com um suporte de direção quebrado. Ela conseguiu voltar ao rali na terça-feira, de acordo com regras estilo WRC introduzidas em 2022, mas não briga mais por vitória geral.

