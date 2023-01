Carregar reprodutor de áudio

Sebastien Loeb segue apresentando uma forma impecável no Dakar 2023, conquistando nesta quinta-feira (12) sua quinta vitória de estágio e a quarta consecutiva. Com isso, o multicampeão mundial de rally se aproximou mais de Lucas Moraes na briga pelo segundo lugar da classificação geral, enquanto Nasser Al-Attiyah manteve a liderança do evento.

O francês não deu chances aos rivais na especial de 274km entre Shaybah e o deserto Quarto Vazio, sem usar da cautela na primeira parte dos dois dias do estágio maratona, vencendo com 02min16s de vantagem para Guerlain Chicherit.

Loeb abriu uma vantagem de mais de 01min com apenas 63km no estágio, chegando até a 03min06s, perdendo um pouco de ritmo nos dois checkpoints finais em meio ao infame deserto saudita.

Com Chicherit em segundo, a Prodrive garantiu uma dobradinha no estágio, à frente de Mattias Ekstrom, que completou o top 3 apenas 10s atrás do francês. Já Moraes terminou na quarta posição, a 06min12s de Loeb. Al-Attiyah ficou na quinta posição, a apenas 30s do brasileiro.

Na classificação geral, Al-Attiyah mantém uma liderança considerável na ponta: 01h21min04s à frente de Moraes. O catariano se aproxima da quinta vitória geral no Dakar com apenas três estágios restantes.

Já Loeb se aproximou ainda mais de Moraes, ficando a menos de 10 minutos do brasileiro e a 01h30min41s de Al-Attiyah. O francês busca igualar seu melhor resultado no Dakar, as segundas posições em 2017 e 2022.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin assumiu a liderança da classe, abrindo 55min54s para o novo segundo colocado, Seth Quintero, enquanto o ex-líder Guillaume de Mevius perdeu mais de 1h30min nesta quinta-feira. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs estão em 33º (+43h34min57s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes estão em 35º (+46h19min44s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), o brasileiro melhor colocado é Cristiano Batista, que segue em sexto no geral, a 01h57min26s do líder Rokas Baciuska. Logo na sequência, em sétimo, está Bruno Conti (+02h33min27s), enquanto Rodrigo Luppi e Maykel Justo, que chegaram a ocupar as primeiras posições da classe no início do Dakar, caíram para 31º (+34h11min04s).

Dakar 2023: Classificação dos carros após o 11º estágio

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 39hr16m33s 2 Lucas Moraes Toyota +1hr21m04s 3 Sebastien Loeb Prodrive +1hr30m41s 4 Henk Lategan Toyota +1hr49m17s 5 Giniel de Villiers Toyota +2hr14m18s 6 Martin Prokop Benzina +2hr53m59s 7 Romain Dumas Rebellion +3hr03m54s 8 Brian Baragwanath Century +3hr23m31s 9 Wei Han SMG +3hr54m07s 10 Juan Cruz Yacopini Toyota +4hr08m31s

Nas motos, a vitória do dia ficou com Luciano Benavides, com 01min38s de vantagem para Daniel Sanders, enquanto Toby Price foi o terceiro, apenas 18s atrás do australiano. Skyler Howes e Pablo Quintanilla completaram o top 5 da quinta-feira.

Na classificação geral, é Howes quem lidera, tendo apenas 28s de vantagem para Price. Kevin Benavides está na terceira posição, a 02min44s. Quintanilla (+14min14s) e Adrien van Beveren (+15min24s) completam os cinco primeiros.

Já nos quadriciclos, Marcelo Medeiros vem mostrando uma grande recuperação com a segunda vitória de estágio consecutiva. Ele terminou o dia com 06min09s de vantagem para o francês Alexandre Giroud, com o argentino Francisco Moreno Lopes completando o top 3 a 08min39s.

Mas, na classificação geral, o resultado fez pouca diferença para Medeiros, que segue em 11º, a 30h58min40s de Giroud, que se mantém na liderança desde os primeiros dias do Dakar.

“Mais um dia perfeito. Mantive um ritmo constante e me senti em “casa” por entre as dunas. Os treinos de preparação para o Dakar que realizamos nas areias e dunas no Maranhão têm ajudado muito a transpor o percurso dos últimos dois dias”, declara o maranhense que faz a sua quinta participação no Dakar.

Dakar 2023: Classificação das motos após o 11º estágio

Pos Piloto Moto Tempo / Diferença Penalização 1 Skyler Howes Husqvarna 38.47’43” +1'00" 2 Toby Price KTM +0'28" +1'00" 3 Kevin Benavides KTM +2'44" +3'00" 4 Pablo Quintanilla Honda +14'14" +2'00" 5 Adrien Van Beveren Honda +15'24" 6 Luciano Benavides Husqvarna +18'06" 7 Daniel Sanders GasGas +21'40" +4'00" 8 Nacho Cornejo Honda +25'40" 9 Mason Klein KTM +31'35" +4'00" 10 Matthias Walkner KTM +44'45"

