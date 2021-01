A edição 2021 do Dakar termina nesta sexta (15) com uma triste notícia para o mundo do esporte a motor. A organização do evento confirmou que o piloto Pierre Cherpin morreu após o acidente sofrido no último domingo. O francês, que competia na categoria de motos, tinha 52 anos e se acidentou no quilômetro 178 do sétimo estágio da prova.

Após ser encontrado inconsciente, ele foi levado para o hospital em Sakaka onde passou por uma cirurgia antes de ser colocado em coma induzido. Na sequência, ele foi transferido para um hospital em Jeddah antes de uma viagem de volta para a França. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta, antes de chegar ao seu país natal.

"Durante sua transferência de avião de Jeddah para a França, Pierre Cherpin morreu por conta dos ferimentos causados por sua queda no sétimo estágio, entre Ha'il e Sakaka", disse um comunicado do Dakar divulgado na sexta.

"O piloto bateu no quilômetro 178, próximo da uma hora da tarde [horário local]. Ele se encontra inconsciente quando os médicos o encontraram com o helicóptero. Levado ao hospital em Sakaka, o boletim médico revelou um trauma craniano severo".

"Ele foi operado com urgência pela equipe de neurocirurgia do hospital e, desde então, vinha sendo mantido em coma induzido, com sua condição permanecendo estável nos últimos dias. Ele foi levado de avião de Sakaka para o hospital em Jeddah, de onde ele seria transferido para o hospital em Lille".

Essa era a quarta participação de Cherpin no Dakar, sendo sua primeira desde 2015. O piloto andava com uma moto Husqvarna na categoria "Original por Motul", para pilotos que corriam sem assistência externa".

O comunicado do Dakar segue: "O empresário e entusiasta da vela de 52 anos não tinha outra ambição que não viver uma aventura, sem se preocupar com o pódio: 'Eu sou um amador, não quero vencer, mas sim descobrir paisagens que nunca teria a oportunidade de ver se não fosse por isso. Tudo é excitante: andar com a moto, viver sua paixão, se conhecer mais'".

"Toda a caravana do Dakar estende seus pêsames à família e amigos".

Esta foi a quarta presença do experiente piloto francês num Rally Dakar depois das edições de 2009, 2012 e 2015.

A morte de Cherpin é a primeira da edição de 2021. No ano passado, quando o Dakar também foi realizado apenas na Arábia Saudita, foram registradas outras duas mortes: a do português Paulo Gonçalves e do holandês Edwin Straver.

