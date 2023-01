Carregar reprodutor de áudio

O Dakar teve seu pontapé inicial neste domingo, 1º de janeiro. Após o fim do primeiro estágio oficial, Carlos Sainz assumiu a liderança entre os carros, enquanto o atual campeão, Nasser Al-Attiyah voltou a ter problemas, caindo para oitavo na classificação. E nas motos, uma grande surpresa, com Sam Sunderland, atual campeão e um dos favoritos ao título, abandonando.

Nos carros, Mattias Ekstrom, companheiro de Sainz na Audi, vinha liderando na maior parte do 367km de especial próximo ao acampamento marítimo.

Mas a complexidade do estágio mudou a situação nos dois checkpoints finais, com um esforço heroico de Sainz. A lenda do rally, e pai do espanhol da Ferrari, saiu de quarto e compensou uma defasagem de mais de dois minutos para garantir sua 42ª vitória de estágio no Dakar.

A performance do tetracampeão fica ainda mais impressionante ao considerar que, no primeiro checkpoint, no quilômetro 37, ele era apenas o 30º. Em segundo, ficou Sebastien Loeb, enquanto Ekstrom teve que se contentar com a terceira posição.

Loeb terminou 23s atrás de Sainz no domingo, mas os resultados do prólogo no sábado fazem com que a diferença real entre eles seja de 10s.

Já Al-Attiyah teve um dia de pesadelo, terminando mais de sete minutos atrás de Sainz, perdendo tempo no setor final, que incluiu um trecho de dunas.

Único brasileiro no grid das classes T1 (Cross-Country Modificado) e T2 (Carros Cross-Country de Produção), Lucas Moraes terminou na 12ª posição com o alemão Timo Gottschalk, 15min28s atrás da marca de Sainz.

Na classe T3 (Protótipos Leves), Gustavo Gugelmin, que faz dupla com Austin Jones, foi o brasileiro melhor colocado. Os dois ficaram na quarta posição, a 03min32s dos chilenos Francisco Contardo e Juan Pablo Vinagre. Já Pamela Bozzano e Carlos Sachs foram 20º (+54min31s), enquanto Enzo Bozzano e Luciano Gomes acabaram em 28º (+01h33min45s).

Na classe T4 (SSV de Produção Modificado), Rodrigo Luppi e Maykel Justo ficaram em quarto, 04min30s atrás da melhor marca, enquanto Bruno Conti, dupla do português Pedro Prata, ficou em 11º (+15min40s). Já Cristiano Batista, que faz dupla com o espanhol Fausto Mota, teve um dia difícil. Após terminarem em P2 no prólogo, eles foram apenas os 27º, a 54min.

Dakar 2023: Classificação dos carros após o primeiro estágio

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Carlos Sainz Audi 3:28:55 2 Sebastien Loeb Prodrive +0:10 3 Mattias Ekstrom Audi +0:33 4 Guerlain Chicherit Prodrive +1:03 5 Yazeed Al-Rajhi Toyota +2:01 6 Brian Baragwanath Century +6:51 7 Orlando Terranova Prodrive +7:05 8 Nasser Al-Attiyah Toyota +7:07 9 Stephane Peterhansel Audi +8:51 10 Jakub Przygonski Mini +8:54

Já nas motos, deu Daniel Sanders, após uma batalha intensa contra Pablo Quintanilla e Ricky Brabec. Mas o grande destaque do dia foi o abandono de um dos favoritos ao título: Sam Sunderland.

O britânico, vencedor de duas edições do Dakar incluindo 2022, chegou a estar como o mais rápido no checkpoint, mas logo após, no quilômetro 52, sofreu uma forte queda. Por reclamar de dores nas costas, foi levado ao hospital.

No final, deu Sanders à frente de Quintanilla Brabec, Barreta e Benavides, enquanto Price, vencedor do prólogo do sábado, foi o sétimo colocado.

Considerando os resultados de hoje e do prólogo, é Brabec quem lidera, à frente de Benavides e Price.

Já nos quadriciclos, Marcelo Medeiros terminou o domingo na terceira posição, ficando a 12min52sdo vencedor do dia, o francês Alexandre Giroud.

Dakar 2023: Classificação das motos após o primeiro estágio

Pos Piloto Moto Tempo/Diferença Penalização 1 Ricky Brabec Honda 4.14'10” 2 Kevin Benavides KTM +0'19" 3 Toby Price KTM +0'39" 4 Joan Barreda Honda +0'45" +1'00" 5 Daniel Sanders GasGas +0'45" +2'00" 6 Mason Klein KTM +1'14" 7 Pablo Quintanilla Honda +2'07" +2'00" 8 Adrien Van Beveren Honda +4'17" 9 Skyler Howes Husqvarna +5'12" 10 Joaquim Rodrigues Hero +7'10"

