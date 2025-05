Carlos Sainz Pai está considerando concorrer contra Mohammed Ben Sulayem para ser o próximo presidente da FIA. Fontes próximas ao campeão mundial de rali e vencedor do Rally Dakar disseram ao Motorsport.com que vários 'figurões' do mundo do automobilismo o abordaram sobre a possibilidade de concorrer contra o atual líder da Federação.

O Motorsport.com apurou que Sainz, pai do piloto de Fórmula 1 da Williams, Carlos Sainz, está agora considerando seriamente a possibilidade de concorrer com Ben Sulayem, cujo mandato como presidente do órgão regulador da F1 foi marcado por controvérsias.

Se Sainz, de 63 anos, se candidatar contra Ben Sulayem, ele próprio um ex-piloto de rali, fontes disseram que seria para "apresentar um programa positivo e construtivo" para dar aos delegados da FIA outra opção na eleição para presidente.

Ben Sulayem, também de 63 anos, foi eleito presidente no final de 2021 - substituindo Jean Todt, que esteve no cargo por 12 anos. A próxima eleição será no final deste ano, embora nenhuma data tenha sido confirmada.

No início do ano, houve especulações de que Susie Wolff, diretora administrativa da F1 Academy, poderia se candidatar à presidência, mas esses rumores foram encerrados.

O mandato de Ben Sulayem foi atingido por uma série de controvérsias. Mais recentemente, a FIA viu uma série de executivos seniores deixarem o órgão dirigente. Robert Reid, vice-presidente de esportes, deixou o cargo no mês passado, declarando "um colapso fundamental nos padrões de governança" e "decisões críticas sendo tomadas sem o devido processo".

Em fevereiro, vários membros da FIA foram impedidos de participar de uma reunião de seu conselho mundial após se recusarem a assinar um acordo de confidencialidade. Reid foi um dos que se recusaram a assinar, juntamente com David Richards, representante do Reino Unido. Posteriormente, Richards publicou uma carta aberta na qual deixava claro que um número crescente de pessoas estava preocupado com a governança da FIA.

"A governança e a organização constitucional da FIA estão se tornando cada vez mais opacas e concentrando o poder apenas nas mãos do presidente", disse Richards. "Não podemos permitir que uma mudança na bússola moral de nossa liderança simplesmente rejeite qualquer pedido de transparência e discurso aberto".

Mohammed ben Sulayem, presidente da FIA, Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA Foto de: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Ben Sulayem não se envolveu em controvérsias apenas com os membros da FIA, mas também irritou os pilotos por causa de sua proibição de palavrões.

Os pilotos de rali protestaram, recusando-se a dar entrevistas em inglês, enquanto os pilotos de F1 escreveram uma carta aberta pedindo para serem tratados como adultos.

Outras polêmicas envolvendo Ben Sulayem incluem o fato do emiradense ter sido investigado por possível interferência no resultado de uma corrida, algo do qual foi posteriormente inocentado.

Ele também recebeu uma carta de "cease and desist" (ou cessar e desistir, em tradução direta) dos advogados da F1 por causa de comentários que fez nas mídias sociais sobre o valor da categoria. Também surgiram citações históricas de comentários misóginos feitos por ele.

No final de 2023, a FIA, sob a orientação de Ben Sulayem, também lançou uma investigação de conformidade sobre o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, e sua esposa, Susie, com base em um conflito de interesses.

O pedido foi retirado em dois dias depois que todas as outras nove equipes emitiram uma declaração conjunta afirmando que não tinham nenhum problema, e agora há um processo legal contra a FIA em andamento como resultado.

Espera-se que outras figuras do automobilismo também surjam em uma tentativa de concorrer contra Ben Sulayem.

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLET

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!