Após uma etapa maratona de pesadelos, Carlos Sainz admite que suas chances de vencer o Dakar pelo segundo ano consecutivo e a quinta no geral estão "perdidas".

O espanhol enfrentou uma série de problemas durante a desafiadora etapa de 48 horas, capotando seu Ford Raptor no primeiro dia do teste. Embora Sainz tenha conseguido conservar seu equipamento e chegar a um dos seis acampamentos após o horário local das 17h do primeiro dia, perdeu mais tempo na tentativa de terminar a etapa, pois problemas de navegação e um furo o deixaram mais de uma hora atrás na classificação geral.

"O resumo é que tudo deu errado", explicou Sainz. "Ontem tivemos o acidente e perdemos muito tempo. Depois nos perdemos em um lugar, e hoje de manhã tivemos outro furo, e depois perdemos muito tempo em um lugar onde não conseguimos encontrar o caminho".

"São dois dias para esquecer, dois dias muito difíceis de aceitar, assim, logo no início da prova - mas é assim que as coisas são e agora temos que seguir em frente, tentando ajudar a equipe e tentando aprender o máximo possível".

O Dakar vai até 17 de janeiro, quando a rota terminará no final da 12ª etapa e, embora apenas duas tenham sido concluídas, Sainz já minimizou suas chances de vitória - ao contrário do chefe da equipe M-Sport Ford, Malcolm Wilson - dadas as dificuldades que já enfrentou.

"Ainda há muitas especiais pela frente. Obviamente, minhas chances de vencer acabaram, mas, como eu disse, se eu puder ajudar a equipe, aprender e tentar algo, tanto melhor. Sabíamos que essa etapa de 48 horas seria decisiva. Foi para nós, é claro, e para outras pessoas também, mas é assim que as coisas são. Foi assim, era a nossa vez e talvez tenha sido um começo muito difícil para o rali".

Sobre suas chances de pelo menos vencer etapas, Sainz revelou os efeitos duradouros de seu acidente: "Quero me recuperar, tanto emocional quanto fisicamente, e tentar ajudar a equipe - e se eu puder vencer uma etapa, melhor ainda. Minhas costas doem um pouco, estão um pouco doloridas, mas acho que não há nada fora do comum, apenas a pancada".

Ford M-Sport Ford #225: Carlos Sainz, Lucas Cruz Foto de: A.S.O.

Principal rival de Sainz, Al Attiyah vê espanhol ainda na disputa

A etapa de 48 horas foi uma das mais difíceis da história do Dakar, ou pelo menos para Nasser Al Attiyah, que estava feliz por chegar ao acampamento depois de ver vários de seus principais rivais serem eliminados da disputa, enquanto ele está em terceiro na classificação, atrás apenas de Henk Lategan e Yazeed Al Rajhi.

Em conversa com a imprensa no acampamento, o catariano falou sobre o desafio da etapa Maratona:

"Estou feliz por ter terminado, ontem e hoje. Nos últimos 50 quilômetros, tivemos um problema com um pneu furado, tivemos problemas com o volante, não tivemos uma boa sensação, e foi por isso que decidimos ir até o final. Perdemos algum tempo, não é nada, mas eu diria que é bom, fizemos as 48 horas, terminamos, agora não temos que pensar nas 48 horas".

Nasser Al Attiyah teve problemas com seu volante, assim como Cristina Gutiérrez, que teve que abandonar, mas devido a outros contratempos, embora tenha brincado com a situação de ter de trocar a peça:

"Cristina [Gutiérrez] também tem um novo, mas não sei por que ela teve um problema, talvez por causa de uma batida ou algo assim. Também não sei o que aconteceu com Cristina, não houve nenhum acidente, então talvez precisemos trocá-lo todos os dias [risos]".

"É bom ter Pablo [Moreno, copiloto de Cristina Gutiérrez] conosco, porque ele é nosso engenheiro, ele é nosso salvador, ele fez isso com Loeb, o que mais posso dizer", explicou.

Perguntado sobre Sainz, ele disse que não descarta o espanhol ainda: "Não sei, se o carro dele está bem, se a barra de proteção está bem, acho que está lá, tudo pode acontecer. Isso é possível para todos, mas ainda é muito cedo, eu diria que é a etapa mais difícil que já fiz em minha vida, a etapa de 48 horas".

Perguntaram a ele quem seria seu maior rival no restante da corrida, e ele fez uma piada antes de responder: "Vocês", brincou. "Será um longo caminho, não posso dizer, mas preciso ser inteligente durante todo o Dakar, você não precisa vencer nenhuma etapa, apenas vencer o Dakar, como Carlos [Sainz] e Peterhansel. O que vi ontem é que todos estavam se esforçando para vencer, eu estava atrás, às vezes abria, às vezes diminuía o ritmo, eu só queria terminar".

