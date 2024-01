Dia de aulas para irmãos Baumgart no Dakar

A quarta etapa do Dakar, disputada nesta terça-feira (9) entre Al Salamiya e Al-Hofuf, na Arábia Saudita, teve um total de 631 quilômetros no fechamento da etapa maratona, em que o serviço de manutenção e reparos nos veículos de competição foi limitado a apenas duas horas.

Em etapa vencida pelo Prodrive Hunter de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, foram as duplas brasileiras formadas por Marcos Baumgart/Kleber Cincea e Cristian Baumgart/Beco Andreotti, que também desfrutam da mesma estrutura, que tiveram o que consideraram “um dia de aula”.

Marcos e Kleber fecharam a prova na 15ª posição, enquanto Cristian e Beco, que se viram às voltas com um carro de outro competidor que não cedia passagem, fecharam com o 21º tempo.



Após a chegada da terceira etapa, pilotos e navegadores deixaram seus veículos em regime de parque fechado e todos os competidores foram equipados com suprimentos para passar a noite – inclusive barracas de camping. “Sobrevivemos à etapa maratona e à noite gelada em acampamento dormindo em barracas. Foi divertido, ver todo mundo junto e sair descansado para mais um dia. Foi uma experiência diferente”, narrou Marcos Baumgart.



A gelada manhã desta terça-feira em Al Hofuf, com sete graus no deserto, foi um desafio para alguns competidores, mas também de aprendizado, nas palavras de Cristian Baumgart: “A diversão de ontem foi dormir em barraca, especialmente hoje cedo ao desmontar e guardar. O Beco precisou ver um tutorial no YouTube (risos), e foi divertido. Muito frio à noite e de manhã também”.



A quarta etapa, apesar de mais curta que os dias anteriores, reservou alguns percalços a Baumgart e Andreotti, que ocupam a 21ª posição no acumulado geral entre os carros. “Conseguimos largar bem, mas tivermos dificuldades em ultrapassar um carro à nossa frente: nós os passamos umas duas ou três vezes; daí nós nos perdemos em um momento e eles nos passaram de novo; e quando nos aproximamos eles não davam passagem”, reclamou. “Pelo menos, amanhã a gente larga na frente deles, e o trecho vai ser 100% de duna, o que para o nosso carro é muito bom”, completou.



Além de aprender a como desmontar a barraca de camping, Marcos Baumgart e Kleber Cincea tiveram outra “aula” nesta quarta etapa, em suas próprias palavras. Cortesia do atual vice-campeão do Dakar e nove vezes campeão mundial de rali, Sébastien Loeb, companheiro de equipe dos brasileiros na Prodrive – e vencedor da etapa desta terça-feira (9).



“A especial de hoje foi um trecho muito legal, de muita duna, e ainda tivemos uma aula particular com Sebastien Loeb, o que para mim foi um grande aprendizado. Andamos na cola dele por um bom tempo e aprendemos muita coisa estudando o jeito que ele anda, como é o ataque a determinados obstáculos, enfim, foi muito bom”, concluiu.



A quinta etapa reserva a especial mais curta do Dakar com apenas 118 quilômetros cronometrados. O trecho tem um total de 645 quilômetros, somando os deslocamentos, entre Al Hofuf e Shubaytah.



A equipe X Rally Team conta com os patrocínios de Vedacit, Motul, BF Goodrich, Rodobens, Center Norte, Rock e Opaoma.

