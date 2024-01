Com 17 inscritos, a representação brasileira é a maior e mais forte da História no Rally Dakar, que realiza sua edição 2024 na Arábia Saudita, com a primeira especial disputada hoje (06/01) e encerramento no dia 19 de janeiro. E já no primeiro dia os brasileiros tiveram resultados excepcionais.

Ainda vivendo o drama de ter que correr com um carro improvisado às pressas depois do navio que levava seu UTV oficial e equipamentos ter que desviar da rota por causa de piratas no Mar Vemelho, a dupla brasileira Rodrigo Varela/Enio Bozzano Junior (Divino Fogão/Can-Am/Motul/Quadrijet) conquistou uma surpreendente vitória na especial de hoje, depois de 414km em alta velocidade, na categoria UTV T4. Varela faz sua estreia no Dakar, competindo por uma equipe formada por seus familiares e técnicos brasileiros.

Outra vitória veio do piloto Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700, apoiado por Mardisa/Viação Estrela/Taguatur Fiat/Sedel), que faturou o primeiro lugar na categoria Quadriciclos e confirmou a condição de favorito ao título. Já Lucas Moraes (Toyota GR DKR Hilux T1+), grande revelação brasileira no Dakar 2023, quando estreou já no pódio, chegou no sexto lugar depois de largar em 16º, ganhando dez posições e registrando uma primeira especial de melhor resultado do que a do ano passado, quando terminou em 12º.

Em 2024 Lucas tem como navegador o espanhol Armand Monleón e o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla. A vitória na categoria carros coube ao piloto belga Guillaume de Mevius, com navegação do francês Xavier Panseri, da equipe Overdrive.

A especial foi bastante dura, marcadamente pela presença de grandes trechos cobertos por rochas e pedregulhos, causando inúmeros furos de pneus. Contrastando com esse trecho, a especial também apresentou longas extensões do que os árabes chamam de “fech fech”, trecho formado por camadas de pó muito fino, famosas por impedirem a visão quando há tempestade no deserto.

A maior parte dos veículos convencionais não consegue trafegar no fech fech, pois atola facilmente. Rodrigo Varela e Enio Bozzano tiveram uma roda quebrada neste obstáculo. O trecho rochoso e o dominado pelo pó fino obrigaram os tripulantes a colocarem em prática os treinos de troca rápida de rodas. Foi o caso também, de Lucas Moraes.

“Foi uma especial muito, muito difícil. Certamente uma das mais complicadas que já diz no Dakar. A planilha tinha muitas mudanças de direção súbitas, o que exigiu muita concentração dos navegadores – e nesse ponto o Armand foi perfeito, acertou tudo. Acabamos tendo um pneu furado no trecho de pó fino. Não viemos arriscando, conseguimos andar sempre na trilha, o que foi importante. Acho que o resultado foi muito bom. Chegamos. E foi só o primeiro dia”, avaliou Lucas Moraes.

“Vocês não têm ideia de como foi difícil essa especial. Parecia uma gincana. Zilhões de coisas pra prestar a atenção, para evitar quebra ou pneu rasgado. E o mais curioso é que atolar roda na poeira atrapalhou muita gente, destruiu muitas rodas e pneus”, definiu o vencedor das T4, Rodrigo Varela.

O atual campeão da categoria Carros, a principal, é o catari Nasser Al-Atthiya, que neste ano compete pela equipe Prodrive com um modelo Hunter. Ele também não escapou dos problemas.

“Nos primeiros cinquenta quilômetros nós tivemos dois pneus furados”, revelou. “Daí pra frente tentamos recuperar o terreno perdido, mas não era fácil. Estou muito feliz simplesmente pelo fato de ter terminado a especial de hoje. Poderia ter sido pior”, calculou o atual campeão, que foi substituído na equipe Toyota Gazoo Racing pelo brasileiro Lucas Moraes.

