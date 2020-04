Com a pandemia de coronavírus paralisando a grande maioria das competições do esporte a motor pelo mundo, os pilotos também permanecem confinados em suas casas.

Para passar o tempo, além dos simuladores que as grandes estrelas têm em suas residências e sessões de treinamento físico, o papo via redes sociais também virou uma boa opção, beneficiando os fãs que também se encontram na mesma situação.

Nesta quarta-feira (25), Rubens Barrichello 'recebeu' Fernando Alonso em uma live no Instagram em que ambos falaram de suas respectivas casas, no Brasil e na Espanha.

Entre os assuntos, os efeitos do coronavírus no cotidiano de ambos e algumas revelações.

A primeira foi a cobrança pública de Barrichello sobre o convite a Alonso para participar dos 200 km de Buenos Aires, prova tradicional da SuperTC 2000, em que Rubinho fará boa parte da temporada: “Não precisa responder, mas você precisa pensar se será meu companheiro nos 200 km de Buenos Aires”. O espanhol logo desconversou sobre o assunto.

Mais tarde, Rubinho revelou que recebeu o convite para participar do Rally dos Sertões, mas que por conta do Covid-19, colocou a participação em dúvida.

“Por sua causa, fui convidado a correr no Rally dos Sertões, que é a versão brasileira do Dakar. Será no meio do ano, mas agora não sei como vai ser.”

Alonso perguntou sobre qual carro ele correria e Rubinho respondeu: “Com buggy, mas já falei com a Toyota para ver como pode ser.”

E falou sobre a importância social do maior rali do Brasil: “Você passa por cidades pobres, as pessoas não têm acesso à tecnologia e eles (rali) ajudam as crianças para melhorar a visão, com exames, e isso é que eu gosto. Tenho a Fundação Família Barrichello que pode ajudar também, além da parte do rali, que deve ser divertido.”

No final do papo, Barrichello apresentou Indy, um golden retriever de oito anos, além de falar sobre outros cães na família: Jimmy Vasser, Stock e Speed.

