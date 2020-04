Alonso terá documentário sobre altos e baixos de 2019

A presença de Fernando Alonso em circuitos e desertos durante o segundo semestre de 2019 foi acompanhada por uma equipe de gravação que o seguiu em todas as suas aventuras, depois saída da F1 no final 2018, após 17 temporadas consecutivas.

A nova série-documentário sobre o bicampeão mundial de F1 e campeão mundial de endurance estreará durante o ano de 2020 na Amazon Prime Video, o serviço de vídeo sob demanda da gigante americana.

Fernando, que será o nome da atração, terá cinco episódios e oferecerá um retrato "único", dentro e fora dos circuitos, com seus momentos bons e ruins, culminando na sua participação no Rally Dakar 2020 com a Toyota Gazoo Racing, juntamente com Marc Coma.

Os meandros que esta série revelará vão desde a vitória nas 24 Horas Daytona, passando pela coroação como campeão do WEC nas 24 Horas de Le Mans de 2019, até o fracasso para as 500 milhas de Indianápolis.

A Amazon, garante que Fernando "dá aos espectadores acesso sem precedentes à vida do bicampeão mundial de Fórmula 1" e que "o círculo interno de Alonso revela o homem por trás do campeão."

"Fernando Alonso é um dos atletas mais reconhecidos e populares do mundo", disse Ricardo Cabornero, gerente de conteúdo da Amazon Prime Video na Espanha. "Estamos orgulhosos de levar esse projeto exclusivamente aos nossos membros, com imagens nunca antes vistas, bem como seus momentos mais íntimos e pessoais."

