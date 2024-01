Após dia de descanso no Dakar 2024 neste sábado, os pilotos voltaram à ação neste domingo e o vencedor do sétimo estágio na Arábia Saudita foi o francês Sébastien Loeb, que triunfou com seu Hunter da Prodrive.

A 7min do líder, o segundo foi o brasileiro Lucas Moraes, com a Hilux da equipe oficial da Toyota. Com isso, eles diminuíram a vantagem de Carlos Sainz, líder no geral com a Audi. Na especial deste domingo, o espanhol foi o quarto, atrás de Nasser Al-Attiyah, terceiro com a Prodrive.

O príncipe do Catar, porém, teve grandes problemas há alguns dias e está praticamente fora da briga pelo título, já tendo admitido que seu foco é ajudar o companheiro Loeb a vencer a disputa. Enquanto isso, Sainz viu um de seus parceiros de Audi ter um dia desastroso neste domingo.

Trata-se de Mattias Ekstrom, que vinha bem no rali até agora. Entretanto, no estágio de 483km entre Riyadh e Al-Duwadim, o sueco teve de parar duas vezes por problemas mecânicos, o que também impactou o já combalido Dakar do parceiro francês Stéphane Peterhansel, que o auxiliou.

Posição Piloto Carro Tempo / diferença 1 Carlos Sainz Audi 30h06m42s 2 Sebastien Loeb Prodrive +19m00s 3 Lucas Moraes Toyota +1h00m35s 4 Guillaume de Mevius Toyota +1h30m50s 5 Giniel de Villiers Toyota +1h40m07s 6 Martin Prokop Ford +1h50m40s 7 Mathieu Serradori Century +1h52m50s 8 Guerlain Chicherit Toyota +1h58m40s 9 Guy Botterill Toyota +2h11m16s 10 Benediktas Vanagas Toyota +2h22m53s

Motos

Nas duas rodas, o vencedor deste domingo foi o chileno Nacho Cornejo, agora terceiro geral com a Honda. Ele chegou à frente de dois de seus rivais sul-americanos: os irmãos Kevin (KTM) e Luciano (Benavides) Benavides, da Argentina. No geral, porém, quem segue na ponta é Ricky Brabec.

Mas agora o norte-americano da Honda tem literalmente só 1 segundo de vantagem para Ross Branch, piloto de Botswana que compete com a Hero. Assim como nos carros, faltam cinco especiais para as motos no Dakar 2024:

1 Ricky Brabec Honda 32:37:20 2 Ross Branch Hero 00:00:01 3 Nacho Cornejo Honda 00:06:48 4 Adrien van Beveren Honda 00:14:39 5 Kevin Benavides KTM 00:21:39 6 Toby Price KTM 00:31:00 7 Daniel Sanders GASGAS 00:37:41 8 Luciano Benavides Husqvarna 00:43:12 9 Stefan Svitko Slovnaft 01:10:33 10 Martin Michek Orion 01:43:21

