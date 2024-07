MotoGP: Trackhouse anuncia renovação de Raul Fernandez

A Trackhouse Racing assinou um novo contrato com Raul Fernandez e manterá o espanhol na equipe satélite da Aprilia até ao final da temporada de 2026 da MotoGP.

Fernandez foi contratado pela Trackhouse após uma série de desempenhos impressionantes na Aprilia RS-GP do ano passado, incluindo largadas na primeira fila em Barcelona e Sachsenring e quatro resultados entre os 10 primeiros nas primeiras nove rodadas.

Na verdade, apesar de ter de lidar com máquinas antigas, Fernandez marcou apenas cinco pontos a menos que o companheiro Miguel Oliveira na primeira metade da temporada, colocando-o logo atrás do piloto português no 14º lugar da classificação do campeonato.

Fernandez garantiu um novo contrato com a equipe no momento em que a Aprilia lhe entregará a moto com as especificações mais recentes para a segunda metade da temporada, embora com um motor antigo devido aos regulamentos.

Ele terá a versão mais recente da RS-GP desde o início em 2025, como parte do prazo de seu novo contrato.

“Estou muito feliz por permanecer na Trackhouse Racing MotoGP”, disse ele. “Isso é tudo que queríamos; esse novo projeto, com Justin e Davide, é ótimo e eles formaram uma equipe muito boa.

“Fico muito feliz em ouvir os seus planos para o futuro, pois têm uma ideia clara do que querem fazer e para mim, desde o início do ano, foi a minha prioridade tentar permanecer na equipe.

“No final, poderei estar aqui durante os próximos dois anos, o que me deixa muito satisfeito, mas, claro, isso também significa que temos muito trabalho a fazer.

“Teremos todo o material de fábrica em 2025 e 2026, obviamente uma ótima notícia e neste momento estamos nos preparando para começar com uma nova moto no meio deste ano, por isso temos que aproveitar bem isso para nos prepararmos para o próximo ano também.

“Precisamos manter a calma, entender tudo sobre a moto e ver o que temos que fazer para a temporada de 2025 – é muito importante. “

Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espera-se que o jovem de 23 anos seja o único piloto da Aprilia a desfrutar da continuidade com a marca de Noale no próximo ano, entre grandes mudanças na Trackhouse e na equipa de fábrica.

É provável que Oliveira deixe a Trackhouse (anteriormente RNF Racing) depois de duas temporadas em favor de uma transferência para a Pramac, que deverá apresentar uma formação totalmente nova no próximo ano, após a sua mudança para a Yamaha.

A equipe de fábrica, entretanto, irá competir com Jorge Martin e Enea Bastianini, com os titulares Maverick Viñales inso para a Tech3 KTM e Aleix Espargaró assumindo o papel de piloto de testes na Honda.

Jack Miller emergiu agora como o principal candidato para ocupar o lugar de Oliveira na Trackhouse e se juntar a Fernandez. O líder da Moto2, Joe Roberts, também está ligado ao assento.

“Estamos felizes por garantir Raul em nossa lista de pilotos para os próximos dois anos”, disse o chefe da equipe Trackhouse, Davide Brivio.

“Tendo-o visto trabalhando nos últimos meses, apreciamos seu talento e sinto que ele tem mudado sua abordagem em relação às corridas e que está disposto a trabalhar, disposto a se esforçar para melhorar, para resolver problemas e isso é sempre com uma abordagem positiva.

“Isso é algo que apreciamos e será muito importante continuar para o nosso futuro, tendo já três anos de experiência na MotoGP e conhecendo as últimas especificações da Aprilia RS-GP de 2024 de Silverstone até o final da temporada – será a melhor forma de preparar Raul para os próximos dois anos.

“Acho que temos muito em comum; a forma de pensar neste projeto e o Raul está feliz com a sua tripulação, ele está feliz com a direção da equipe e por isso existem todas as condições que precisamos para tornar o nosso desafio mais forte, ajudar a tornar o Raul um piloto mais forte e continuar a pressionar para fazer Trackhouse Racing uma equipe melhor da MotoGP.”

Especial: ROSSI vem a SP e fala ao Pódio Cast! ELE É O MAIOR? Massa recorda teste de Vale na FERRARI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Especial: Rossi vem a São Paulo e fala ao Pódio Cast! 'Vale' é o maior? Massa recorda teste do Dr. na FERRARI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!