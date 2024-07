MotoGP: Honda renova com Mir até a temporada 2026

Joan Mir permanecerá na equipe de fábrica da Honda até a temporada de MotoGP de 2026 após assinar um novo contrato de dois anos, anunciou a HRC. Apesar de duas temporadas abaixo do esperado na RC213V, que levaram Mir a considerar uma aposentadoria precoce, o espanhol deixou claro há algum tempo que gostaria de estender sua permanência na Honda.

No mês passado, o Motorsport.com revelou que Mir e a Honda concordaram verbalmente com os termos de seu novo contrato, faltando apenas algumas formalidades para que o acordo seja assinado. Com a assinatura agora recebida, a Honda finalmente anunciou na sexta-feira que o espanhol continuaria a liderar seu programa de MotoGP até o final do atual regulamento.

O campeão de 2020 é atualmente o melhor corredor da Honda na classificação dos pilotos, em 18º lugar, tendo marcado 13 pontos contra 12 do recruta da LCR, Johann Zarco.

"Antes de tudo, estou muito feliz por poder competir com a Honda e a HRC pelos próximos dois anos", disse o espanhol. "Meu objetivo era dar continuidade a essa parceria e, desta vez, consegui alcançá-la. A HRC e eu estamos em parceria desde 2023 e, à medida que continuamos assim, acredito que, ao continuar a dar minhas opiniões à HRC, posso contribuir para melhorar a RC213V".

"Sei o que preciso fazer e sei o que a Honda pode alcançar, então espero que nós dois consigamos. Continuaremos trabalhando duro para o futuro até o final desta temporada".

Joan Mir, Equipe Repsol Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A Honda está passando por uma campanha de pesadelo na MotoGP, com nenhum de seus quatro pilotos ficando entre os 10 primeiros em uma corrida na primeira metade da temporada.

A fabricante japonesa está em último lugar na tabela do campeonato, indo para o GP da Inglaterra, no próximo fim de semana em Silverstone, depois de marcar metade dos pontos que sua rival mais próxima, a Yamaha.

No entanto, a HRC está satisfeita com o papel que Mir desempenhou no desenvolvimento da RC213V e o espanhol agora é visto como uma peça-chave dentro da fábrica após a saída do hexacampeão Marc Marquez.

A notícia da extensão do contrato de Mir significa que a Honda entrará em 2025 com uma formação inalterada, com o companheiro de equipe Luca Marini já tendo um acordo para a próxima temporada.

Mir e Marini contarão com o apoio dos pilotos de teste Stefan Bradl e Aleix Espargaro, este último vindo da Aprilia no próximo ano, depois de se aposentar da competição ativa.

"Estou muito feliz por poder competir na MotoGP com Joan Mir por dois anos a partir de 2025", disse o presidente da HRC, Koji Watanabe.

"Esta tem sido uma temporada difícil para a Honda e a HRC, diferente de tudo o que eles já experimentaram antes. Mesmo nessas circunstâncias, Mir confiou na equipe, e somos muito gratos por sua atitude de nunca desistir e lutar a qualquer momento".

"Nós, juntamente com Mir, gostaríamos de trabalhar em conjunto com todas as partes interessadas para retornar e fazer o melhor para atender às expectativas de nossos fãs o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado a todos os fãs que sempre nos apoiam. Esperamos contar com seu apoio contínuo", concluiu Watanabe.

