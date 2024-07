Fabio Quartararo disse que Marc Márquez é o melhor piloto da história da MotoGP, superando o seu herói de infância Valentino Rossi.

Quartararo estreou na categoria rainha em 2019 e teve a sorte de dividir a pista com o heptacampeão Rossi durante os últimos anos da carreira do italiano.

Na verdade, o francês conquistou o seu primeiro título em 2021 depois de ser promovido à equipa de fábrica da Yamaha no lugar de Rossi, que mudou para a equipe satélite Petronas SRT em uma troca direta entre os dois pilotos.

Rossi retirou-se da MotoGP no final daquele ano, mas continua envolvido na categoria por meio da equipe VR46, que gere máquinas Ducati como satélite.

Em entrevista à marca de joias TwoJeys, Quartararo não escondeu a sua admiração pelo seu herói de infância, Rossi, e recorda com carinho o tempo que os dois passaram juntos antes de ele fazer a sua grande estreia na MotoGP.

“Meu ídolo sempre foi Valentino”, disse ele. "Minha relação com ele foi por etapas. Quando eu tinha sete anos, tirei minha foto. Mais tarde, quando eu tinha 15, ele me convidou para seu rancho. E em 2021 trocamos de lugar [na MotoGP].

“Naquela época a pressão era enorme porque eu tinha que ocupar o lugar do rei. No meu caso, tenho mais pessoas que me inspiram, mas desde os cinco anos meu ídolo é ele”.

No entanto, Quartararo classifica o hexacampeão Márquez à frente de Rossi na lista dos melhores de todos os tempos da categoria, ao elogiar o espanhol pela sua versatilidade e estilo de pilotagem.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sempre gostei do Valentino, mas Marc é o melhor de todos, mesmo tendo conquistado menos títulos”, disse ele. “Em 2014 [quando estreou], ele venceu as 10 primeiras corridas do ano e pensei: 'Quem é esse cara?'

“E acima de tudo, você o coloca em corridas no molhado, seco, com vento, em boas condições ou nas piores, e ele é sempre muito rápido.

"Para mim, ele é o exemplo que melhor descreve como ele é como piloto. Ele é muito agressivo e quando você o vê pilotando parece que ele é um segundo e meio mais rápido que você."

Márquez irá para a equipe de fábrica da Ducati no próximo ano para fazer parceria com o bicampeão Francesco Bagnaia, enquanto Quartararo permanecerá na Yamaha até 2026, depois de assinar um novo contrato de dois anos no verão.

Rossi, por sua vez, mudou para o automobilismo após se aposentar da MotoGP e atualmente compete no Campeonato Mundial de Endurance e no GT World Challenge Europe em um BMW M4 GT3.

Sua equipe VR46 está preparada para receber uma moto Ducati GP25 com especificação de fábrica, que será pilotada por Fabio di Giannantonio na MotoGP no próximo ano.

Especial: ROSSI vem a SP e fala ao Pódio Cast! ELE É O MAIOR? Massa recorda teste de Vale na FERRARI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Especial: Rossi vem a São Paulo e fala ao Pódio Cast! 'Vale' é o maior? Massa recorda teste do Dr. na FERRARI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!