Depois de um dia de descanso, as equipes que disputam a edição 2024 do Dakar retomaram à corrida neste domingo (14), com uma especial de 483km entre Riyadh e Al Duwadimi, na Arábia Saudita. É o início da segunda semana do icônico desafio, com a prova se encerrando na próxima sexta-feira (19). Revelação do ano passado e fazendo sua estreia no time A da equipe Toyota Gazoo Racing, o brasileiro Lucas Moraes teve uma jornada bastante produtiva.

O piloto, que tem como navegador o espanhol Armand Monleón, terminou o percurso de hoje na segunda posição e com isso subiu para o terceiro posto na classificação acumulada dos sete dias de prova já disputados.

O trajeto cronometrado foi dividido em 12 trechos, com a dupla da Toyota sendo a mais rápida em dois deles. A vitória na especial foi do duo formado pelo francês Sebastian Loeb e o navegador belga Fabian Lurquin, que conduzem um Prodrive Hunter. Os espanhóis Carlos Sainz e Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron E2) são os primeiros colocados na classificação acumulada (veja resultados abaixo), com Loeb e Lurquin na vice-liderança.



Pedras

“Hoje o cenário mudou bastante. Tivemos piso de pedra praticamente o caminho todo, e muito menos areia. Tivemos um pneu furado a 50km do final, que soltava o ar lentamente, e optamos por não parar para a troca. Terminamos com a roda no aro – pedi desculpas pra equipe por isso. Mas valeu a pena pelo resultado que conquistamos”, avaliou o brasileiro. “Olhando agora, eu acho que nosso objetivo pode ser lutar pelo pódio, sabe?”.

Lucas obteve o primeiro pódio de um piloto brasileiro na classificação geral da categoria principal na edição 2023 do Dakar, em terceiro lugar – fato que lhe valeu o convite para integrar o time principal da Toyota. Com ele, Lucas conquistou a primeira vitória do Brasil na última segunda-feira.

"No fundo, como piloto, eu ainda acredito na vitória. Não fosse a capotagem que tivemos na quinta especial, estaríamos bem melhor em comparação aos dois primeiros colocados. Mas ainda faltam cinco etapas – cinco dias de corrida – e a gente vai continuar lutando. Vamos continuar pressionando. Foi assim que chegamos até aqui, né? Vamos continuar sonhando com esse resultado”.



Socorro aéreo

O Brasil conta com uma delegação recorde no Dakar. Ao todo, são 17 representantes em diversas categorias – e histórias diversas na edição 2024 da prova. Na especial anterior, por exemplo, a dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano Júnior (Can-Am Maverick XRS Turbo) ficou duas noites atolada no deserto, com dificuldades, tendo que racionar comida e água com outros competidores acidentados.

“O helicóptero de socorro teve que priorizar competidores feridos em outros pontos. Por isso, tivemos que esperar duas noites para regressar ao acampamento”, relatou Varela, que ao lado de Bozzano iniciou a corrida na liderança da categoria UTV T4. Neste domingo, o duo ficou em nono.

Outro que vinha fazendo uma forte campanha e teve dificuldades foi Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700), que compete na categoria Quadriciclos. Um dos favoritos à vitória, na especial de hoje ele sofreu uma queda, sem causar ferimentos graves, mas foi obrigado a abandonar a corrida. O Dakar abre a semana, nesta segunda-feira, com uma especial de 458km entre Al Dawadimi e Hail. Confira os resultados de hoje e demais informações:



RESULTADOS

Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria Carros – 7ª Especial – 483km, de Riyadh a Al Duwadimi

1. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, 4h56min39s

2. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +7min06s

3. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +9min47s

4. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, +10min31s

5. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +10min37s 6. Vaidotas Salas (LIT) / Paulo Fiuza (POR) – Mini John Cooper Works Rally Plus, +12min57s

7. Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) - Toyota GR DKR Hilux, +17min16s

8. Denis Krotov (QUI) / Konstantin Zhiltsov (RUS) – Toyota Hilux Overdrive, +23min13s

9. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +25min22s

10. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, +26min07s



Categoria Carros – Acumulado após a 7ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2,30h06min42s

2. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +19min00s

3. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +1h00min35s 4. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h30min50s

5. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +1h40min07s 6. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, 1h50min40s

7. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h58min40s

8. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +2h11min16s

9. Benediktas Vanagas (LIT) / Kuldar Sikk (EST) – Toyota Hilux, +2h22min53s

10. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +2h40min10s





46ª EDIÇÃO DO RALLY DAKAR

_7.891 km de percurso total. Especiais somam 4,727 km_

_Data / locais / total do dia / especial_

06/01, Etapa 01 – Al Ula –> Al Henakiyah – 414 km

07/01, Etapa 02 – Al Henakiyah –> Al Duwadimi – 431 km

08/01, Etapa 03 – Al Duwadimi –> Al Salamiya –447 km

09/01, Etapa 04 – Al Salamiya –> Al-Hofuf – 299 km

10/01, Etapa 05 – Al Hofuf –> Shubaytah – 118 km

11-12/01, Etapa 06 – Shubaytah –> Shubaytah (48 horas) – 572 km

13/01 – Descanso

14/01, Etapa 07 – Riyadh –> Al Dawadimi – 483 km

15/01, Etapa 08 – Al Dawadimi –> Hail – 458 km

16/01, Etapa 09 – Hail –> Al Ula – 417 km

17/01, Etapa 10 – Al Ula –> Al Ula – 371 km

18/01, Etapa 11 –Al Ula –> Yanbu – 480 km

19/01, Etapa 12 – Yanbu –> Yanbu – 175 km



Competidores

778 inscritos

72 nacionalidades



Veículos e Categorias

Carros: 72 (5)*

Motos: 148

Quadriciclos: 10 (1)

Protótipos Leves: 66

UTVs (Challengers, T3): 42 (6)

UTVs (de produção, T4): 36 (5)

Caminhões: 46

Clássicos: 14

Total: 434 veículos

*Nota: entre parêntesis, quantidade de competidores brasileiros, que totalizam 17, a maior delegação brasileira no Rally Dakar





COMO ACOMPANHAR O DAKAR

Band - TV aberta

Reportagens diárias in loco, com Letícia Datena, nos programas Jogo Aberto (11h) e Esporte Total (00h30). Boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13h) e Show do Esporte (domingo, 10h)



Bandsports – Canal por assinatura

Cobertura nas edições do programa Supermotor, apresentando por Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20h



ESPN – Canal por assinatura

Programas diários, a partir das 20h30, até o dia 19/01. Participação: Thiago Alves (apresentação), Edgard Mello Filho (comentários) e Matheus Pinheiro (comentários).

