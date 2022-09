Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Thiago Vivacqua encara a sexta e penúltima etapa do DTM Trophy, no Red Bull Ring. O jovem de 25 anos busca o quinto pódio e a primeira vitória na competição.

O brasileiro apoiado pela NHJ do Brasil, Hallen Telecom, Pombo Shop e Pombo Fibra é o melhor carro da Audi no certame, com o quarto lugar na tabela. Mesmo sofrendo com o Balance of Performance – BOP ao longo do ano, Vivacqua subiu ao pódio em quatro das cinco etapas disputadas até agora, mostrando muito talento e resiliência.

Na última etapa disputada, na Bélgica, Vivacqua conseguiu um excelente pódio com seu Audi R8 debaixo de chuva, na última volta da primeira corrida.

Para a etapa da Áustria a organização alterou o BOP dos carros, isso significa que o piloto da Heide Motorsport terá a oportunidade de se adaptar ao novo rendimento do equipamento e quem sabe avançar ainda mais na competição.

A categoria conta com cinco modelos diferentes de carros: Audi R8, Mercedes-AMG, BMW M4, Porsche 718 Cayman, Aston Martin Vantage e Toyota Supra. Ao todo 20 pilotos alinham no grid do evento conjunto com o DTM.

O DTM Trophy é composto por carros GT4, contempla duas provas por etapa, cada uma com 30 minutos de duração e o grid é formado em duas classificações separadas. A competição oferece uma premiação de 120 mil euros para o piloto campeão.

“Estou com pensamento positivo para o Red Bull Ring. Em Spa-Francorchamps o BOP nos prejudicou um pouco, mas conseguimos extrair muito do carro e subir ao pódio. Agora na Áustria existe possibilidade de chuva para o domingo e o BOP dos carros foram alterados, então agora temos que ver como o equipamento vai se comportar com as mudanças. Red Bull Ring é uma pista de bastante reta, freadas fortes e arrancada e eu gosto. Vamos para cima em busca de um bom resultado.”

A programação da etapa do Red Bull Ring do DTM Trophy prevê dois treinos livres na sexta-feira. No sábado acontece a classificação e a primeira corrida, no domingo a programação se repete para a segunda prova da etapa.

Os treinos e as corridas serão transmitidos ao vivo pelo canal do DTM no Youtube.

